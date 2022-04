Javiera Arnillas sobre certamen Miss International Queen: “Estoy feliz de representar al Perú”

Javiera Arnillas se ha convertido en una de las figuras trans más queridas por el público peruano. Luego de haber protagonizado la película “Un romance singular”, proyectada en distintas partes de nuestro país, la actriz, modelo y creadora de contenidos tiene una nueva meta en el mundo de los concursos de belleza.

Javiera habló con La República sobre cómo ha sido su viaje personal y profesional hasta convertirse en la representante de Perú en el Miss International Queen. Conoce todos los detalles en esta nota.

Javiera Arnillas: “Hay personas con transfobia interiorizada”

Javiera Arnillas tiene una larga historia con la actuación. Ella estudió esta carrera en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si bien todavía no concluye sus estudios, se ha puesto la meta de hacerlo próximamente. No todas las experiencias que ha vivido en este rubro han sido gratificantes, ya que ha sufrido discriminación. No obstante, se mantiene optimista e invita a que más cineastas expongan a la comunidad LGTBI peruana en sus producciones.

“Cuando me formaba en la actuación, fue incierto el camino. No había muchas referentes o actrices trans en Perú. Yo siempre intento cumplir mis sueños, y sabía que no iba a ser fácil. Con el tiempo se han ido dando las oportunidades y las he tomado. Siento que hablar de temas de la comunidad LGTBI es bastante complicado en sí. Siempre hay personas con transfobia interiorizada. Asimismo, hacer cine en Perú, si no tienes los contactos o presupuesto, es difícil. Siento que el cine peruano debe ir abriéndoles las puertas a nuevos actores, a nuevas voces. En otros países se cuentan las historias de la comunidad LGTBI peruana, ¿por qué en el Perú debería ser distinto?”, indica.

Por otro lado, Javiera Arnillas graba sus propios videos para su canal de YouTube. En este espacio, la actriz toca temas más profundos, como lo es la orientación sexual, la identidad de género y la cirugía de reasignación de sexo a la que se sometió. Ella afirma que esto le permite mostrarse al mundo como ella se considera y que logra impactar en las personas que necesitan este tipo de información.

“Fue una iniciativa mía. Buscaba la forma de canalizar todas las cosas que deseaba decirle a mi familia y que no las decía porque no había oportunidad de hacerlo. No sabía cómo decirles las cosas. Esta es mi manera más sincera de hablar con mis seguidores. En internet, específicamente YouTube, me doy el espacio para presentar mis ideas y decir lo que siento realmente. Los videos que subo a esta plataforma se han convertido en mi forma de decirle a las personas que me rodean qué es lo que pienso o deseo compartir con ellos. Al usar este canal, las personas son las que deciden escucharme. Yo no les impongo nada. Así puedo acércame a ellas y puedo compartir esta valiosa información que recolecté de mis experiencias a aquellos que lo necesitan. Mi contenido siempre ha sido motivado por mis ganas de ayudar a los demás. Yo creo que, si actúas bien y colaboras con los demás, esos buenos actos vuelven a ti”, comenta.

Asimismo, la creadora de contenidos rechaza a aquellos colegas que caen en las ofensas y faltas de respeto hacia las minorías de nuestro país con tal de hacer humor o sátira.

“Ser creador de contenido conlleva una responsabilidad grande, porque tu mensaje va a calar en la mente de muchas personas. El humor no tiene por qué herir a otras personas. Se entiende que el humor se basa en las ‘casualidades’ que le ocurren a alguien pero que no son graves, tristes o difíciles. Hay que tomar en cuenta que hay temas que sí son sensibles para la sociedad y que pueden lastimar a las personas. La comedia debe revisarse antes de ser compartida. Yo pienso que siempre hay que hacer una autocrítica y buscar no faltarle el respeto a los demás”, expresa.

Javiera Arnillas también revela que está enfocada en impulsar su carrera como reina de belleza y creadora de contenidos. No obstante, no piensa dejar en pausa la actuación por mucho tiempo, ya que este es el rubro que más disfruta.

“Me gustan todas las facetas que desarrollo actualmente. Crear contenidos y estar abocada al reinado (en referencia a su título como Miss International Queen) me hace muy feliz. No obstante, lo que más me gusta a mí es ser actriz. Es mi pasión, es lo que me llena y a lo que me gustaría dedicarme en lo profesional. Es la formación que he tenido y lo que me han dado las herramientas para poder dedicarme a todo lo demás”, resalta.

¿Cómo llegó Javiera Arnillas a convertirse en la candidata peruana en Miss International Queen?

Javiera Arnillas reconoce el esfuerzo y dedicación que ha invertido para poder representar al Perú en el concurso de belleza Miss International Queen. Su viaje personal y profesional hasta este certamen le ha permitido conocer a distintas personas que la han apoyado y han colaborado con su carrera en el modelaje.

“Es una historia muy particular, porque todo empezó cuando me convertí en la ‘reina’ de una discoteca en Lima. Se podría decir que ahí empezó mi vida como figura pública. En ese lugar, conocí a las personas que me apoyaron y me dieron las claves para desarrollar una carrera como modelo. Recién después de eso me convertí en modelo y actriz. Poco a poco, fui aprendiendo más sobre los certámenes de belleza y se me dio la oportunidad de participar en el Miss International Queen. Desde el día uno me he comprometido con todo el Perú a representar a mi país en el concurso de este año, que se realizará en Tailandia. Estoy feliz de representar al Perú”.