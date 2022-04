“Esto es guerra” anuncia gran casting nacional en la ciudad de Tarapoto

La espera terminó. Johanna San Miguel confirmó en vivo que no falta nada para que comience el gran casting nacional de “Esto es guerra”. El lunes 25 de abril, la conocida ‘Mamá Leona’ reveló que, desde la próxima semana, miles de jóvenes podrán demostrar su talento para ser parte de los chicos reality.

Por otro lado, luego de mucha intriga, mencionó que, en esta oportunidad, la ciudad elegida es Tarapoto. “Prepárense (en) Tarapoto, porque queremos alguien de la selva aquí con nosotros participando. La próxima semana arranca el casting en esa ciudad”, dijo.

Asimismo, comentó que toda información relacionada al casting será emitida únicamente por medio del programa y recalcó a los posibles candidatos que no se dejen engañar por personas que no tienen nada que ver con la producción, pues ellos no solicitan algún sustento económico para poder audicionar.

“No hay email, dinero de por medio ni nada. El único medio donde te vas a enterar es en el programa en vivo”, aclaró.

Tepha Loza confesó haber encontrado el amor

Tepha Loza fue interrogada por sus compañeras de programa debido a su reciente ausencia en el reality de competencia. La chica reality se mostró tímida al inicio, pero después contó estar viviendo una bonita etapa junto a un misterioso joven que reside en Alemania y a quien habría visitado la semana pasada.

“Quiero cuidar mucho esto. Después de muchísimo tiempo que tengo esta ilusión linda y quiero hacer las cosas bien. Que todo fluya bien y que no haya esas malas vibras. Por eso no quiero hablar mucho de esto. Nada, me encanta. Estoy feliz”, indicó.

María Pía Copello no estuvo en la conducción de EEG

Los rumores sobre la posible salida de María Pía Copello de EEG parecen tomar sentido luego de que la conductora no se presentara por segunda vez en el programa. Desde hace semanas, se venía especulando sobre el retiro de la presentadora después de que Johanna San Miguel diera a entender que su tiempo dentro del reality no sería permanente.

En la edición del 25 de abril, la conocida ‘Chata’ dio inicio al programa sin la compañía de su colaboradora y no dio ninguna explicación al respecto. ¿Qué habrá pasado con María Pía?