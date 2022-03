Andrés Hurtado llamó a Ernesto Pimentel y a Jorge Benavides: “No somos competencia”

Andrés Hurtado es un personaje de la televisión peruana que se caracteriza por su personalidad extrovertida y desinhibida al momento de conducir su programa y comentar respecto a múltiples temas. En esta oportunidad, el padre de las influencers estadounidenses Josetty y Génesis quiso llamar la atención de sus espectadores al llamar a los presentadores de otros programas en vivo con la finalidad de mostrar su relación con ellos.

Todo comenzó cuando aseveró: “Mi competencia no tiene nada bueno, hasta la ‘Chola Chabuca’ me ve. Ni ella ve su canal. Voy a llamar en vivo a mi competencia, Ernesto Pimentel”, indicó mientras llamaba a su amigo. Cuando contestó la comunicación, el conductor aseveró: “¡Ernesto Pimentel! Papacito hermoso. Miren, él me ve, no a su canal (risas). Te amo mucho, mi ‘Chabuca’ preciosa. Discúlpame, sin la ‘Chola’ en la televisión no funciona. Tienes que volver pronto, sigue tu programito, pero no es lo mismo. Tú eres el sol que brilla”.

Luego, Andrés Hurtado continuó llamando a líder del programa humorístico JB en ATV, Jorge Benavides, con quien también tiene un vínculo muy cercano. Es por eso que, al contestarle, el actor cómico le dijo: “Oye, ¿qué quieres?”. El icónico Andrés Hurtado señaló: “Hijito precioso. Qué lindo eres. Y todavía te pones con la mano así (en la cara). O sea, mi competencia solo ve mi programa. ¿Dónde han visto eso? No somos competencia”.

Andrés Hurtado se muestra feliz porque lo reconocen como candidato presidencial 2026

El conductor Andrés Hurtado tiene una manera muy jovial de llevar su programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, y eso se debe a que su formato es muy cercano a sus espectadores, pues los ayuda económicamente y siempre permanece pendiente de la ayuda social que muchos necesitan.

Andrés Hurtado indicó anteriormente que quiere ser presidente del Perú para al próximo periodo. Foto: captura Panamericana

En esta oportunidad, el presentador se dejó ver muy feliz luego de que una seguidora del programa le asegurara: “Ya los chotanos escogieron un presidente cajamarquino, ahora van a escoger a un presidente limeño”.

Gennesis Hurtado asiste a show de strippers y se disculpa con Andrés Hurtado

La influencer peruana Gnnesis Hurtado, quien triunfa en tierras estadounidenses, siempre llama la atención no solo por el estilo de vida lleno de lujos que lleva, sino también por sus ocurrencias.

Gennesis Hurtado bromea con Andrés Hurtado. Foto: Gennesis Hurtado

En esta oportunidad, la tiktoker mostró una visita a un show de strippers en Las Vegas a través de sus historias en redes sociales. Al publicar una fotografía del evento, aseveró: “Primero, perdón, papá (...) Siempre la pasamos bien con los @chippendales. Divirtiéndonos en Las Vegas, disfruta”.