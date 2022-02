Yaco Eskenazi defiende a Natalie Vértiz de las críticas tras conducir los primeros programas de EEG

Natalie Vértiz es una mujer versátil que ha trabajado en muchos rubros distintos en la televisión. Si bien la modelo se hizo conocida por ser reina de belleza, también ha incursionado en el mundo de las competencia como chica reality y, finalmente, se consolidó en la conducción de programas como Estás en todas, y algunos episodios de América espectáculos; sin embargo, eso no es todo.

El regreso de Esto es guerra a las pantallas hizo que los personajes icónicos de dichos espacios televisivos se reencuentren, pero no todos como participantes. Es por ello que la modelo, su esposo Yaco Eskenazi, Carol Reali, Rafael Cardozo, Gino Pesaressi y Sully Sáenz están a cargo de la conducción de EEG 10 años, pero tan solo hasta el día de hoy, que se presentarán a los conductores de toda la temporada.

Ante la participación de la empresaria Natalie Vértiz, el conductor Kurt Villavicencio tuvo duras críticas y aseguró en D’ mañana: “Yo reemplazaría mejor a Natalie Vértiz, ella está para Estás en todas, solo el cerebro le funciona para una vez a la semana, no para lunes a viernes”.

La pareja de esposo está más consolidada que nunca. Foto: Yaco Eskenazi/Instagram

Esto hizo que su esposo, Yaco Eskenazi, omita a los comentarios negativos y publicó una foto con su pareja diciendo: “Mi reina, sigamos disfrutando juntos para siempre”. El estilo de la pareja nunca ha sido entrar en enfrentamientos con nadie en la farándula. Por lo que esta vez no sería la excepción.

Yaco Eskenazi restó importancia a comentarios de Anthony Aranda al referirse a terceros

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz fueron los encargados de presentar a Anthony Aranda como el nuevo retador de Esto es guerra 10 años y miembro del equipo de guerreros que dará todo de sí para dejar en alto la competencia.

Sin embargo, su llegada no fue del todo aplaudida. Esto debido a que cuando quiso hablar de sus problemas personales echando la culpa a ‘terceras’ personas, el conductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya aseguró: “Entiendo perfectamente con que no se debe hablar mal nunca de una mujer, pero mejor no hablemos de versiones de cada uno porque eso ya es entrar a un tema que le compete solo a esas personas, y eso mejor que se quede así. ¿Te parece?”.

Hijo de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz compartió tierno momento con Facundo González

La presentación de Facundo González para Esto es guerra 10 años fue una de las más esperadas por sus seguidores, pero no contó con que un pequeño se robe su show. De esa manera, el hijo de los conductores temporales Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz fue a abrazarlo en señal abierta.

En ese sentido y ante tan tierna imagen, el modelo argentino señaló: “Es mi público, las señoras y los niños son mi público”.