Kylie Jenner: se habría revelado el segundo nombre de su hijo junto a Travis Scott

Nuevas actualizaciones de la familia Webster. Kylie Jenner le habría puesto un segundo nombre especial a Wolf Webster, el hijo recién nacido que tiene junto a Travis Scott. El rapero, quien aún no se aleja completamente de las acusaciones legales por la tragedia en Astroworld, se habría inspirado en uno de los hombres que más admiraba en su familia para nombrar a su pequeño.

¿Cuál sería el segundo nombre de Wolf Webster, hijo de Kylie Jenner?

Como ya se sabe, Kylie Jenner y Travis Scott se animaron a llamar a su recién nacido Wolf Webster. No obstante, los fanáticos de la empresaria y el rapero se sorprendieron con la revelación del posible segundo nombre que ha recibido el menor.

El portal TMZ publicó una copia del certificado de nacimiento del recién nacido. En el documento, se puede leer que “Jacques” figura como segundo nombre. Esto sería un detalle especial para la pareja, ya que el verdadero nombre del artista es Jacques Bermon Webster II.

Nombre del segundo hijo de Travis Scott y Kylie Jenner. Foto: TMZ

Asimismo, el rapero fue nombrado como su padre, quien también es músico y es considerado por Scott como “la razón de su éxito en la industria musical”.

¿Cómo se supo del nacimiento del segundo hijo de Kylie Jenner y Travis Scott?

Recordemos que Kylie Jenner publicó una instantánea en la que oficializó el nacimiento de su segundo hijo. La estrella de Keeping up with the Kardashians etiquetó a su pareja, Travis Scott, en su Instagram.

TMZ reportó que el segundo bebé de Kylie Jenner es un varón y que por el momento no hay detalles del nombre que tendrá. Foto: Kylie Jenner/Instagram

Obviamente, los comentarios de los integrantes de la familia Kardashian Jenner no se hicieron esperar. Kris Jenner, la matriarca de la familia, llamó al bebé con el tierno apodo de “Angel Pie”.

Las hermanas mayores, Kim, Kourtney y Khloé, también se hicieron presentes en las redes sociales. Mientras que Kim y Khloé le dejaron corazones en los comentarios, Kourtney escribió: “Mami de dos vidas”.