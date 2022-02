Geni Alves y la pregunta que le hizo perder los S/50.000 soles en El valor de la verdad

En 2013 apareció de forma accidentada una nueva figura en la farándula peruana. Estamos hablando de la bailarina y cantante brasileña Geni Alves de Oliveira, quien gracias a su popularidad dentro de la farándula local participó del extinto programa El valor de la verdad, con Beto Ortiz ,ese mismo año.

Pero, ¿quién es esta garota que estuvo involucrada con el ‘Puma’ Carranza y el Mero Loco? Recordemos en esta nota los momentos más impactantes que vivió Geni Alves en sus inicios en la farandula nacional y que terminó por perder 10.000 soles al responder mal una pregunta en el antiguo reality de Latina.

Geni Alves siempre soñó con ser bailarina

En una entrevista para el Trome, en septiembre del 2013, Geni Alves reveló detalles de su vida privada, como la época en la que estuvo rodeada de lujos, pero atrapada. “Estuve casada con un hombre que había fundado su empresa de aerolíneas. Íbamos a todos lados, viajábamos constantemente” , comenzó diciendo, y precisó que incluso salía en las páginas de sociales de revistas como Caretas, Somos y Cosas.

Tuvo la oportunidad de vrecorrer Europa e, incluso, viajar en crucero a las islas griegas. “Un día te cuesta 1.500 dólares. Tienes desde champán muy fino y todo lo que te puedas imaginar”, agregó. Su círculo estaba conformado por diplomáticos y empresarios.

Geni Alves y su camino por Chollywood. Foto: Geni Alves/Instagram

Sentía que se encontraba en “Una caja de oro”, porque no era feliz. Afirmó que en varias oportunidades le comentó a su exesposo sus deseos por bailar, actuar y cantar; sin embargo, su pareja la ignoraba y no podía hablar sobre ello.

Participó en el Carnaval de Río de Janeiro

“Recuerdo que se presentó la oportunidad de bailar en el Carnaval de Río, era mi sueño. Averigüé y me cobraban 800 dólares por desfilar, pero subí a un bus, y yo, en lo alto, en topless”, comentó a Trome.

Luego de ese evento, el mismo diario la invitó a una sesión fotográfica y salió en la contraportada. Este hecho disgustó a su pareja y terminó con su matrimonio. “Yo estaba en el extranjero, él llegó un día antes y se encontró con la publicación. Cuando regresé, me había escrito una carta donde tenía un par de días para dejar la casa e irme con mi hijo” , recordó sobre uno de los momentos más difíciles, pero la artista se enfocó en luchar por sus sueños y así inició su carrera en el medio.

La recordada brasileña reveló que sufrió colitis aguda, enfermedad que se desencadenó por, según ella, estrés y preocupación en 2020. Foto: difusión

Geni Alves fue agredida por la esposa del ‘Puma’ Carranza

Según la brasilera, en mayo del 2013 había comenzado un romance con el excapitán de Universitario José Luis ‘Puma’ Carranza, y ya iban un mes juntos. Un día, recibió un mensaje de él para citarse en un restaurante, y, cuando Geni llegó, se encontró a su esposa, Carmen Rodríguez, quien se hizo pasar por el futbolista en su cuenta de Facebook.

Acto seguido, la atacó física y verbalmente. “Llegué y me extrañó ver a una mujer bajar de su carro. Ella me chocó el carro y me empezó agarrar del cuello, entonces, yo le pedí socorro a la Policía, y se armó todo un escándalo”, declaró a Amor amor amor, e indicó que el futbolista le había dicho que estaba separado y “que ella (la esposa) estaba con otro hombre que vivía en Estados Unidos”.

El tortazo que recibió por parte de Susy Díaz

Geni Alves no había comenzado con el pie derecho su entrada al mundo de la farándula peruana, y meses más tarde ocurrió otro suceso con el que empezó a hacerse conocida, no de la mejor forma. Comenzó un romance con el Mero Loco, quien fue una de las relaciones más largas del reconocido ícono de la farándula Susy Díaz.

En esa época, aún se mantenía fresca la separación, pero el empresario ya se había dado una nueva oportunidad con la brasilera; sin embargo, cometió el error de llevarla al cumpleaños número 50 de la mamá de Flor Polo.

Susy Díaz y Geni Álves se habían lanzado fuertes críticas en televisión. Foto: composición / GLR

Cuando Eddie Hidalgo ingresó al local de la mano de Geni e, incluso, se subieron al escenario a bailar junto a los artistas de Nene Malo. Susy Díaz se irritó y pidió a sus amigos, a gritos, que los saquen del evento. Después de unos minutos, no aguantó la indignación y se dirigió a ellos con una jarra de cerveza, de la que arrojó el liquido que contenía. Sin embargo, no feliz con ello, vio la torta cumpleañera que estaba cerca y también la aventó. Geni Alves terminó cubierta de torta y fue grabada por las cámaras de América TV.

Estrenó su videoclip “Sabes que pasa” y fue invitada a El valor de la verdad

A pesar de todos los escándalos, Geni Alves estaba decidida a seguir con su carrera, y en noviembre estrenó el videoclip de su canción “Sabes que pasa”, en YouTube, que hasta el momento ha alcanzado más de 140.000 reproducciones.

En esa misma época, fue invitada a participar de El valor de la verdad, con Beto Ortiz, para intentar superar los seis niveles y llevarse los S/ 50.000 soles. Fue acompañada de sus amigos Lucinda Molina, ‘Toñizonte’ y su pareja de ese entonces el Mero Loco.

A lo largo de las preguntas, reveló momentos difíciles de su vida, como cuando se fue de su casa a los 13 años. “Mis padres vivían lejos de la ciudad y yo desde pequeña quería trabajar (...) Quería ir a la ciudad a estudiar y trabajar. El primer trabajo que había era de empleada: limpiaba, ayudaba con los hijos y estudiaba en la noche” , comentó al programa.

El tiempo transcurría y la artista brasilera lograba responder correctamente cada una de las preguntas, que se tornaban cada vez más incómodas, sin embargo, cuando llegó a la número 18, apareció de sorpresa Susy Díaz y le dijo: “¿Geni, eres inteligente?” Después de un momento de silencio, respondió confiada con un “Sí”. Lamentablemente, el polígrafo lo determinó como falso y así terminó el programa.

Geni Alves en la actualidad

Ya ha pasado más de siete años desde estos episodios, y Geni Alves asegura estar más tranquila y lejos de los escándalos. Considera que ya es momento de dejar el Perú. “Creo que es momento de hacer un cambio para mí, ya tengo muchos años viviendo acá, y también por mi hijo, ya que hay varias cosas. Tal vez no se dé ahora, quizá sea en un par de años todavía”, dijo en una entrevista a Trome a fines del 2021.

Geni Alves participó en El valor de la verdad en noviembre del 2013. Foto: difusión