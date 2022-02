La pelea de Silvia Cornejo y Sofía Franco que acabó con jalada de cabello en América TV

Silvia Cornejo y Sofía Franco protagonizaron una de las peleas más recordadas de la farándula local. Las conductoras se fueron a las manos luego de mantener una acalorada discusión en plena transmisión en vivo del programa Al aire. El hecho ocurrió en junio de 2014, cuando ambas trabajaban en América TV.

Todo empezó durante un segmento sobre las figuras del espectáculo. Silvia Cornejo fue invitada como jurado con Koki Belaúnde y Belén Estévez para dar sus opiniones. En un momento, Sofía Franco le preguntó a la modelo por su romance con Eduardo ‘Papi’ Pastrana. Esta se incomodó y le respondió con una tremenda indirecta.

¿Qué se dijeron Silvia Cornejo y Sofía Franco?

“Estoy llevando las cosas con calma. Conocer antes a la persona, salir, es la primera vez que estoy con un chico de mi edad. No niego una relación de amistad, ojo, para que lo escuchen bien. El día que yo esté divorciada legalmente, voy a poder abrir mi corazón”, expresó Silvia Cornejo.

Sofía Franco insistió al preguntarle cuándo confirmará que son más que amigos. “¿Eso será para Navidad, para fin de año o el próximo año?”, le dijo.

Silvia Cornejo y Eduardo ‘Papi’ Pastrana fueron pareja. Foto: difusión

Luego, Silvia Cornejo dejó entrever que Sofía Franco estaría separándose de su esposo. “No sé, Sofía, tú sabes bien que estos problemas legales —estamos en las mismas— tienen un proceso largo”, agregó.

“Respetos guardan respetos, Silvia, para aclararte que no estoy en ningún proceso legal. Infórmate bien. No estoy separada y hace rato estás un poquito equivocada con tu actitud hacia mí. No me hagas perder la paciencia. Desde hace un buen tiempo me estás molestando”, le dijo Sofía Franco.

“Entonces tampoco afirmes que tengo una relación con el ‘Papi’, porque la relación que tengo con él es de amistad”, concluyó Silvia Cornejo.

Silvia Cornejo y Sofía Franco se agredieron

Luego se dio a conocer que las presentadoras se agredieron físicamente en los camerinos de América TV. Según informó El Popular, Sofía Franco se lanzó hacia la cabellera de Silvia Cornejo y ella se defendió con una cachetada, lo que generó un fuerte forcejeo entre ambas.

Un día después, la presentadora trujillana pidió disculpas a su público de América espectáculos.