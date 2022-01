Tula Rodríguez muestra orgullosa que cocinó cuy para el almuerzo: “A Valentina y a mí nos encanta”

Tula Rodríguez no se aburre en su casa y la pasa de lo mejor dándose algunos gustitos. Es así que compartió en sus historias cómo pasaba su domingo en casa sin la necesidad de salir para así evitar contagios del virus de la COVID-19. No obstante, lo que más llamó la atención de todos sus seguidores fue conocer el almuerzo que preparó para ella y su hija.

El plato más esperado y que se le había antojado a la conductora estaba compuesto por carne de cuy. En ese sentido, ella aseveró: “¿Qué van a almorzar? A ver, cuéntenme. Mira lo que me he antojado y tenía felizmente. Un rico y delicioso cuy. Amo el cuy y yo lo aderezo con su limoncito, sal, ajo y cominito. ¡Buenazo! Yo sé que de repente a mucha gente le da nervios mirar el cuy, pero la verdad es que la carne es deliciosa, súper nutritiva y el colesterol casi no está aquí”.

Lo curioso fue reconocer que, a pesar de todas esas propiedades, a su padre no le gusta dicho potaje; sin embargo, la actriz finalizó el video contando lo siguiente: “A Valentina y a mí nos encanta”. Finalmente, Tula Rodríguez no dejó ver cómo quedó su platillo cocinado después de haber subido esas historias.

Tula Rodríguez recibió la tercera dosis contra la COVID-19

La influencer Tula Rodríguez detalló cómo es que fue inoculada con la dosis de refuerzo para prevenir los efectos graves de la COVID-19, de acuerdo a la fecha que le correspondía en nuestro país.

El virus que ocasionó una de las pandemia más terribles de la historia provocó el deceso de muchas personas a nivel mundial, entre ellas la madre de la reconocida conductora.

Tula Rodríguez le reclama a Marianita por querer quitarle su lugar en En boca de todos

La presentadora de televisión Tula Rodríguez regresó a En boca de todos, después de estar varios días alejada de su trabajo por precaución. Esto ocurrió debido a que su compañera Maju Mantilla dio positivo a la COVID-19 y está con descanso médico en casa.

La conductora volvió con todo y no dudó en darle un ‘jalón de cabello’ a Marianita, quien estuvo en su reemplazo, por intentar ‘quitarle su puesto’ durante ese periodo en que suplió el lugar de la actriz.