Roger del Águila se incomoda luego que Tula Rodríguez recuerde romance con Saskia Bernaola

Esto es habacilar volvió a las pantallas de América TV tras más de una década de ausencia generando gran expectativa entre los fanáticos. Como ya se especulaba desde hace unos días, Roger del Águila fue presentado como el flamante conductor y será acompañado en esta tarea por Johanna San Miguel, lo cual generó una cierta incomodidad en los usuarios de las redes sociales quienes criticaron la presencia de la habitual presentadora de Esto es guerra.

No obstante, ambos personajes recibieron comentarios negativos debido a sus desatinados chistes durante el espacio televisivo de este último lunes. A pesar de ello, Roger visitó el set de En boca de todos este martes para dar más detalles de lo que fue su regreso a las pantallas chicas.

Roger del Águila se incomodó luego que Tula recordara romance con Saskia Bernaola

Ricardo Rondón comenzó preguntándole sobre el comportamiento de Patricio Parodi y Luciana Fuster quienes prácticamente confirmaron su relación el último lunes. El conductor negó haber visto algo raro entre la popular pareja al señalar que estuvieron muy respetuosos en los camerinos.

Fue ahí donde Tula Rodríguez hizo su intervención al pedirle que se muestre atento ahora que volvió a la televisión. Entonces Roger señaló que la chica reality debe pedir al ‘Pato’ que la oficialicé, ya que es lo correcto en cualquier romance. Sin embargo, la presentadora le lanzó un duro dardo que no vio venir y que no pudo esquivar.

Tula recordó su romance con Saskia Bernaola y señaló que Roger del Águila está imitando lo que hoy hace Patricio Parodi. El conductor evitó responder y tomó la broma con buena actitud, aunque no pudo evitar poner un rostro de incomodidad.

“No me desequilibren. He meditado un rato y con lo que dices se me mueve todo. Yo lo que siento es que ahora las mujeres necesitan ser respetadas y bien respetadas, entonces si quieres algo, sé claro y no confundas a la gente”, indicó.