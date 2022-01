Lazlo Kovacs fue rechazado de 4 castings antes del regreso de AFHS: “Estaba descorazonado”

Lazlo Kovacs ha empezado con pie derecho el 2022, pues ya forma parte del regreso de Al fondo hay sitio y de Maricucha; sin embargo, antes de ser convocado para estas dos importantes producciones de América TV, el actor no la pasó muy bien debido a que lo rechazaron de cuatro castings a los que se presentó. Así lo reveló el actor, durante una entrevista a un medio internacional.

“Hice casting para Maricucha, pero era el tercer o cuarto castings que hacía para otros proyectos y no me llamaban (risas) ”, precisó. “En mi caso, yo ya estaba un poco descorazonado porque era el tercer casting que no me salía, y supongo que el de Maricucha lo hice cuando ya has perdido toda esperanza”, añadió el recordado ‘Tito’ de AFHS.

Lazlo Kovacs, 'Tito' en Al fondo hay sitio. Foto: La República

Lazlo Kovacs confesó que, a raíz de lo ocurrido, fue un gran alivio y una gran alegría que lo llamaran para volver a la televisión como integrante de dos series. “Cuando me dieron la noticia de que quedé en Maricucha y me dieron la noticia de Al Fondo Hay Sitio, yo no salía de mi asombro. Un día antes todo era gris y de pronto salió la luz, fue hermoso”, manifestó.

Lazlo Kovacs habla de su reencuentro con ‘Pepe’ en Al fondo hay sitio

Luego de que se confirmara que se reanudaría la historia entre ‘Los Maldini’ y ‘Los Gonzáles’, Lazlo Kovacs habló sobre su reencuentro con David Almandoz ‘Pepe’ en el regreso de Al fondo hay sitio.

“Verlos con sus vestuarios es conmovedor. Más de uno ha llorado. (...) Desde el día que hicimos esa reunión de zoom, sentí esa energía de que esto se va a dar”, expresó el actor.

Se reencuentra con Magdyel Ugaz

Magdyel Ugaz y Lazlo Kovacs protagonizaron un tierno momento tras el esperado regreso de Al fondo hay sitio a la televisión.

A través de sus historias en Instagram, la actriz compartió fotos en las que se lucía con su expareja, junto a la frase “Diversión con Pablito Ruíz”.