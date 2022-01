Rodrigo Cuba y Ale Venturo son captados en cita con Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi

Rodrigo Cuba y Ale Venturo continúan dando de qué hablar. Luego de que el futbolista fuera vinculado con la amiga de Natalie Vértiz, los rumores sobre una posible relación entre ambos aumentan. Esta vez, el portal de espectáculos Instarándula difundió imágenes de la supuesta pareja en la que aparecen compartiendo una velada especial en un restaurante.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que en el local también estuvieron la conductora de Estás en todas y su esposo, el ex chico reality Yaco Eskenazi. Hace unos días, ellos revelaron que son buenos amigos de Ale Venturo. Ahora todo indica que aprovecharon la ocasión para conocer en persona al futbolista de Sport Boys.

Se habría tratado de una cita doble. En las imágenes se observa que Natalie Vértiz y Ale Venturo compartieron fotos de la misma cena. En otra toma, aparece la empresaria al lado del deportista peruano.

“Hace un rato las mejores amigas volvieron a juntarse, pero en una velada especial”, escribió el periodista Samuel Suárez en Instarándula. “‘Gato’ Cuba con Ale Venturo en Fauna, con Yaco y Natalie”, se lee en la publicación.

¿Por qué los vinculan sentimentalmente?

El 1 de enero de 2022 se difundieron imágenes donde aparecen Rodrigo Cuba y Ale Venturo paseando en la playa Pulpos junto con sus hijas. El exesposo de Melissa Paredes habría pasado Año Nuevo con la amiga de Natalie Vértiz. Días después, él compartió a sus seguidores un anuncio sobre el negocio de ella en las redes sociales.

¿Qué dijo Natalie Vértiz?

La conductora de Estás en todas reveló que no conocía a Rodrigo Cuba, pero le envió sus mejores deseos a su amiga Ale Venturo en esta nueva etapa.

“Yo no los he presentado, pero parece que ellos ya han ido hablando… No sé si (Alexandra) se siente tan cómoda de estar en el ojo público, pero si sé que está tranquila y que, bueno, si se han dejado ver en público es por algo, así que espero que les vaya bien”, señaló la modelo.