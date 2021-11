Paul Rudd es nombrado ‘el hombre vivo más sexy’ por la revista People

El show nocturno de Stephen Colbert reveló que, a través de una serie de divertidos sketchs, Paul Rudd era el hombre vivo más sexy de la revista People para 2021. El actor demostró que era realmente sexy en una serie de ‘pruebas de sensualidad’ en el programa nocturno.

La pregunta que lo hizo ganador del título se dio al final, cuando la estrella de Ant-Man aceptó amablemente que él podría no ser el hombre más sexy del mundo. Ante esta respuesta, el presentador aseguró que Rudd había logrado superar la prueba final.

“¿No ves a Paul? No hay nada más sexy que la humildad. Esa fue la última prueba, y la pasaste, Paul, la pasaste. ¡Eres sexy! Paul, eres el hombre más sexy del mundo“, dijo Colbert. El actor de 52 años reaccionó feliz a la noticia, especialmente cuando los asistentes de Colbert le entregaron una banda con el reconocimiento, un ramo de flores y una corona.

¿Cómo reacción Rudd a este reconocimiento?

En una entrevista exclusiva para People, el actor le dijo que se sintió honrado y sorprendido por el honor. Si bien el anuncio se dio durante el show, Rudd admitió que aún no logra procesar la noticia por completo.

“Tengo la conciencia lo suficiente tranquila como para saber que cuando la gente se entera de que me elegirán para esto, dirán: ‘¿Qué?’. Esto no es falsa humildad. Hay tanta gente que debería tener esto antes que yo”, insistió.

Sin embargo, Rudd bromeó y dijo que se sentía orgulloso y que iba a usar el el título de ‘El hombre más sexy del mundo’ para beneficio propio.

“Voy a ser dueño de esto. No voy a intentar ser como ‘Oh, soy tan modesto’. Estoy haciendo tarjetas de visita “, señaló. “Pero todos mis amigos me destruirán y espero que lo hagan. Y por eso son mis amigos“, se animó a comentar

Rudd es uno de los actores más divertidos y amigables de Hollywood, por lo que sus fanáticos se encuentran felices por la noticia. El protagonista de Ant-Man recibe el título de la manos del actor Michael B. Jordan, a quien se le otorgó el reconocimiento el año pasado.

¿Quién es Paul Rudd, ‘el hombre vivo más sexy’ por la revista People?

Recordemos que Paul Rudd ocupa un lugar especial en Hollywood desde su papel destacado en la comedia romántica de 1995 Clueless. Sus actuaciones en series de televisión y películas como Friends, Anchorman: the legend of Ron Burgundy y This is 40 le valieron altas calificaciones por su ingenio cómico. Actualmente, se encuentra en dos grandes proyectos.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania es el título de la tercera película de la saga que protagonizará el actor junto a Evangeline Lilly, la cual explicará más detalles acerca del enigmático mundo cuántico del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El largometraje se encuentra grabándose y la primera foto del set de rodaje se publicó; se trata de la silla del director que muestra el extraño logo de la cinta.

Asimismo, Rudd formará parte de la entrega de la saga de Los cazafantasmas. Sony Pictures ha lanzado un nuevo tráiler de Ghostbusters: más allá, cinta protagonizada por Finn Wolfhard, McKenna Grace, Carrie Coon y Paul Rudd. En las imágenes damos un vistazo rápido a los personajes clásicos interpretados por Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramis.