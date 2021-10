Pamela Franco sobre Christian Domínguez: “Luego del embarazo bajaron mis hormonas y él no me entiende”

Christian Domínguez y Pamela Franco participaron en un juego del programa Estás en todas, este sábado 16 de octubre. La dinámica consistía en acertar la respuesta del otro. Una de las preguntas fue responder cómo dormía cada uno de ellos, si lo hacía con o sin medias. Fue entonces cuando el cumbiambero cuestionó la manera vestir de su pareja.

“ Es que luego del embarazo se me ha bajado las hormonas, no sé qué me pasa. No me entiende ”, reveló la cantante. En esa misma línea, contó que su pareja duerme sin nada y le preocupa que se vaya a enfermar. “Este hombre parece que fuera de la selva... me levanto y lo tapo”, indicó.

Tras lo aclarado, la cantante aseveró que en invierno duerme con medias. “Ahora que hace frío. Con medias, amiga”, respondió la integrante de Puro Sentimiento.

Ante la respuesta de la cantante, el cumbiambero contó entre risas. “Ella ahorita es matapasiones, porque, bueno, ella en verano para sexy, pero en invierno para en buzo, manga larga”, mencionó frente a la madre de su hija.

Hace unos días, Christian Domínguez protagonizó una tensa discusión con Nilver Huarac en el set de América hoy. Mediante un enlace, el dueño de Puro Sentimiento se enfadó por las declaraciones del productor musical, quien aseguró haber invertido en la exintegrante de Alma bella.

Además, el cantante de cumbia, en una de sus declaraciones, dijo que el empresario había dejado de lado a Pamela Franco al inicio de la pandemia. “No apareció desde esa fecha hasta este juego mediático”, expresó.