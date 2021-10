Valeria Piazza se solidariza con Olga Zumarán tras revelar que padece cáncer

Valeria Piazza aprovechó unos segundos de su bloque en América Espectáculos para dejarle un mensaje a Olga Zumarán, quien hace unos días anunció que fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino. La ex Miss Perú se solidarizó con su colega y le envió fuerzas ante los momentos difíciles que está pasando.

La conductora de noticias mostró su lamento por la situación que vive la ex reina de belleza. “Me ha puesto triste esta noticia. Conozco a Olga y le tengo mucho cariño. Sé que eres una persona valiente, así que vas a salir de esta batalla ”, le dijo la panelista.

En otro momento de su mensaje, recordó que este mes de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En ese sentido, recomendó a las mujeres realizarse chequeos preventivos.

“Recordemos que este es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Recordemos que se debe hacer un chequeo preventivo porque si se detecta a tiempo nos podemos curar ”, dijo la conductora de televisión.

Olga Zumarán revela que padece cáncer de mama

En declaraciones a La República, Olga Zumarán reveló que se realizó una biopsia y dio positivo. “Cuando me dijeron que en los exámenes había salido algo movido me preocupé. Eso fue el 31 de agosto. Me quedé en blanco y no sabía qué hacer. En la Liga contra el Cáncer me hicieron una colposcopía y realizaron dos biopsias, para descartar bien. Los dos salieron positivos”, dijo la actriz.

“No voy a negar que viví momentos de tristeza, hay días que amanezco bajoneada, pero trato de sobreponerme porque yo sé que el estado de ánimo es primordial y que estas enfermedades se agudizan cuando las defensas te bajan”, agregó.