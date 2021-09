Esto es guerra: ex chico reality Rodrigo Fernandini se casó en Estados Unidos

Rodrigo Fernandini, recordado participante de Esto es guerra entre el 2013 y 2016, contrajo matrimonio con la consultora de marketing Abi Ferro en Estados Unidos. El ex chico reality compartió fotos y videos de la ceremonia, que se celebró el último sábado 25 de setiembre, en sus redes sociales.

El chef, quien vive en Norteamérica desde hace algunos años, realizó una reunión privada donde asistieron algunas de sus amistades como Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín, y Franco Chiesa, quien fue vinculado con Jossmery Toledo hace un tiempo.

Según las imágenes, la boda se llevó a cabo en la la ciudad de Concord, en el estado de Carolina del Norte. Fernandini y su esposa aparecen felices en todos los videos difundidos en los que aparecen juntos.

¿Quién es Rodrigo Fernandini?

El modelo y experto culinario se hizo conocido en Esto es guerra desde la tercera temporada. Allí, compartió equipo con Karen Dejo, Miguel Arce, Erick Sabater y Jazmín Pinedo.

También estuvo un tiempo con la actriz Nataniel Sánchez, protagonista de la teleserie Al fondo hay sitio. Ambos terminaron su relación en el año 2015 tras casi dos años juntos.

La intérprete aclaró los rumores del finde su vínculo en América Espectáculos. “Sí, los rumores de que terminamos son ciertos. No suelo hablar de mi vida privada porque no me gusta”, dijo en aquel momento.

“Para nada, aquí ha sido una decisión con mucho respeto, con mucho cariño, buscando la felicidad de ambos y con todo el respeto que hay por el tiempo que compartimos juntos”, agregó.