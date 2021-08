La voz Perú: Mike Bahía salva a participante que no pudo estar en su equipo por bloqueo

La voz Perú inició un martes de reñidas presentaciones en los knockouts. Durante la transmisión de este 3 de agosto, Iván Mc y Aldair se enfrentaron por un pase a la etapa de conciertos en vivo.

Los participantes del equipo de Daniela Darcourt repitieron las canciones de sus audiciones y sorprendieron a los televidentes con sus enérgicas voces.

La salsera decidió quedarse con el intérprete de música criolla, dejando fuera de competencia al cantante de reggae. Sin embargo, Mike Bahía habilitó la opción de robo y salvó al concursante.

“ El reggae merece un lugar en la música y creo que es necesario seguir en este concurso . Lo digo con convicción”, fueron las palabras Iván antes de que el coach lo salvara en el escenario.

“Canto porque quiero dejar un mensaje al mundo a través de mi música. Es un arma muy poderosa”, agregó segundos antes de emocionarse al ver que el entrenador lo invitaba a su equipo.

Mike Bahía salva a participante que no pudo elegir

Como se recuerda, Mike Bahía no pudo quedarse con el competidor por haber sido bloqueado por Daniela Darcourt. “¿Por qué me haces esto? Daniela no puede con la cara, pónchele la cara, tiene cara de culpable”, dijo en aquella ocasión.

No obstante, en esta etapa tuvo la oportunidad de hacerlo. “Tiene el gran talento que me hizo cautivar en el principio”, dijo el colombiano a sus compañeros.

