Eva Ayllón lanza dura crítica a participante en la Voz Perú: No entendí nada de lo que cantaste

La noche de viernes 23 de julio, La voz Perú presentó una emocionante batalla con dos voces atípicas pertenecientes al equipo de Mike Bahía. Fidelius y Nia Carpio salieron a escena para interpretar la cumbia sinfónica “El listón de tu pelo” (1999) de la agrupación mexicana Los Ángeles Azules, incluida en el álbum Una lluvia de rosas.

No obstante, en la etapa de devoluciones, la primera en tomar la palabra fue la ganadora del Grammy Latino, Eva Ayllón, quien con la franqueza que la caracteriza confesó que no le convenció la interpretación de la participante.

“Nia, discúlpame, por favor, no he entendido nada de lo que tú has cantado”, señaló la intérprete criolla.

“Hay que tener un poquito más de dicción, procurar que las palabras se puedan oír, entender”, explicó. “Tu voz, linda; pero para mí no ha habido una buena dicción”, finalizó.

Visiblemente compungida, Nia Carpio siguió escuchando los demás consejos de los coaches que le dedicaron elogiosas palabras. Sin embargo, en un momento, su incomodidad se hizo evidente y Cristian Rivero le preguntó si deseaba decir algo.

“Me siento muy triste porque yo quería que ambos nos luzcamos, me siento un poco triste. Yo sé que mi compañero... todos los comentarios que le han dicho...”, expresó en referencia a los halagos que recibió la interpretación de Fidelius.

“Sé que es un gran artista y, así me vaya yo, espero que puedan darnos la oportunidad a cada uno de escucharnos”, manifestó con voz quebrada.

La situación motivó una nueva intervención de Eva Ayllón: “Nia querida, tienes una voz hermosa, lo único que te ha faltado es pronunciar bien la letra. No te sientas frustrada por esto. Nos ha pasado a todos aquí. No quiero que te sientas triste por eso”.

