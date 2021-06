Leslie Shaw enfrentó a asistente de su OnlyFans y ella admite que le robó dinero

La cantante peruana Leslie Shaw denunció por estafa a su community manager, que manejaba su cuenta de OnlyFans, de haberle robado 39.600 dólares.

El programa Magaly TV, la firme difundió, con el permiso de la intérprete de “Faldita”, unos chats en los que Jeniffer Elizabeth León Olivas admite que le robó sistemáticamente a la cantante, pese a que ambas mantenían una amistad desde hace muchos años.

A través de Whatsapp, Leslie Shaw enfrentó a su asistente por haberle estafado, ella justificó el delito asegurando que “no habían crecido (profesionalmente) de la misma manera”.

“Siempre he estado dispuesta a apoyarte, recibiendo nada por mucho tiempo, pero me ganó la necesidad y quien estaba a mi lado también me hizo cometer muchos errores (...) es una nueva etapa más limpia que quiero empezar y, como te repito, te voy a pagar el dinero, solo dame más tiempo para reunirlo”, se lee en el mensaje de Jeniffer León.

“Nada justifica robar. Jamás pensé que te ibas a aprovechar de eso. Me parece asqueroso de tu parte. No estoy molesta por el dinero, estoy decepocionada de ti”, le respondió Leslie Shaw.

En seguida, la community manager mencionó que le había devuelto el dinero con el trabajo que hacía en las redes sociales. “ No estoy excusándome de lo que hice porque es horrible y me doy cuenta de mi error ”, dijo la joven reconociendo que le robó a la artista.

Leslie Shaw le envió un carta notarial a Jeniffer León, pero ese mismo día que recibió el documento, la joven asistente viajó a Colombia, desde ahí se encuentra no habida.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.