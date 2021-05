Giuseppe Benignini es denunciado por deuda de 9.000 soles

Luego de haber sido denunciado en televisión nacional por tener malos cuidados con su mascota, Giuseppe Benignini, el modelo que se hizo conocido en el mundo del espectáculo por ser pareja de Michelle Soifer, protagoniza un nuevo escándalo.

El dueño del local que Benignini alquila para realizar su negocio de comida, Alberto Caballero, ha denunciado al modelo por deberle una elevada suma de dinero. “Me dijo: ‘Le voy a pagar’, y nunca me ha pagado. Me debe la luz y el agua, 9.000 soles”, reveló Caballero al programa Amor y fuego.

El denunciante también especificó que el total de la deuda asciende a esa cantidad porque son cinco meses los que el modelo le debe del alquiler del local más los servicios de luz y agua. Caballero añadió que le dijo a Benignini que le podía exonerar la deuda si desocupaba el inmueble. Sin embargo, este se negó a esa opción.

“Me dijo que va a vivir muchos meses más; por eso lo he denunciado. ‘No me voy a ir de acá, yo no me voy a ir hasta que me de la gana’, me manifestó”, marró el denunciante.

En su defensa, el modelo le indicó a Caballero que se le hacía complicado cancelar la deuda porque se encontraba invirtiendo en otras cosas.

“Estoy comprando nuevamente cosas. No es tan fácil volver a reinvertir. Entonces es un poco complicado. No sé si me puedan esperar unos días para poder conseguir el dinero del alquiler y poder cancelarte y abrir esta semana que viene”, se le escucha decir al modelo en un audio destinado a Caballero.

