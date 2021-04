El artista del año: Josimar se disculpó y reveló que perdió familiar por COVID-19

El famoso cantante de salsa Josimar fue el segundo participante en presentarse en la pista de El artista del año. Antes de iniciar su performance aprovechó el momento para pedir disculpas por el comentario desatinado que hizo en su cuenta de TikTok.

El interprete de “La mejor de todas” estuvo en los sets de América Televisión el sábado 24 de abril. “Feliz, feliz también por estar acá en este programa. Tenía que estar, porque los escenarios se apagaron por el tema de la pandemia. Al menos quería aportar un pequeño granito para que ahí en sus casas se puedan distraer con este tremendo programa”, dijo.

Después de su bienvenida, Gisela Valcarcel le recordó la polémica que protagonizó en sus redes sociales. “Me quiero disculpar con todo el Perú, con todo el mundo, porque no lo hice por burlarme de algo, pues yo también he perdido familiares por no tener cama UCI. Ese día del tiktok, horas antes, yo había perdido una tía, y justo estaba tratando de distraerme, y pasó ese tiktok… Todos somos seres humanos”, expresó mortificado el cantante.

Asimismo, días antes también usó su cuenta de Instagram para pedir disculpas por su desatinado comentario machista. “Me dejé llevar por algunos memes que enviaron en redes sociales, por algunas recomendaciones que pedía para hacer videos en TikTok. No medí las consecuencias de una broma de muy mal gusto”, reconoció.