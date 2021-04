Magaly Medina molesta con Gisela Valcárcel por usar a Alfredo Zambrano

La edición del viernes 23 de abril del programa Magaly TV, la firme inició con el reclamo de Magaly Medina contra las conductoras Gisela Valcárcel, su hija Ethel Pozo y Janet Barboza, por promocionar que su esposo, Alfredo Zambrano, participaría en la nueva temporada de El artista del año, que se estrenará este sábado 24.

“Ellos pensaron: ‘Acá lo tenemos, lo invitamos o hacemos que lo inviten, lo mencionamos, aunque él nos diga que no’. Porque la gente va a estar esperando que aparezca el esposo de Magaly cantando una canción al lado de Gisela Valcárcel”, dijo. “El jale del año es Alfredo Zambrano”, afirmó.

De igual forma, la conductora reafirmó que su aún esposo no participaría en una estrategia comercial como esa.

“Quiero contar a Ethel y a ‘Sor Gisela’, quien crea todas estas cosas maquiavélicas pensando que son divertidas, que les salió el tiro por la culata”, sostuvo.

Agregó: “Yo me enamoré de un hombre caballeroso y muy fino. Fue eso lo principal que me enamoró de él. Ese hombre, con el que sigo casada, sigue siendo un hombre caballeroso y todo un señor, que además ha dicho públicamente que me ama”.

“Entonces, un hombre que ama a una mujer, siempre va a respetarla. (…) Y va a salir a poner el pecho, y es lo que hizo mi esposo esta mañana”, expresó Magaly Medina en referencia a las historias de Instagram que ella publicó con permiso de Alfredo Zambrano, con las que desmintió su participación en el programa de Gisela Valcárcel.

