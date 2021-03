Christian Domínguez explica por qué usó pase laboral de ATV en intervención

El líder la Gran Orquesta Internacional, Christian Domínguez, se pronunció sobre la intervención policial que protagonizó la noche del 5 de marzo, en pleno toque de queda.

Como se sabe, el cantante fue multado por mal uso de su pase laboral. El cumbiambero salía de un show virtual para una conocida marca de cigarros.

Según efectivos, él llevaba un permiso tramitado para una presentación en ATV de hace varios días. Al respecto, el cumbiambero dio su versión de los hechos y explicó por qué llevaba el documento no correspondiente.

Según el cantante, los responsables de haberle dado mal los datos del pase laboral fueron los de la productora que lo contrató.

“Fue un error de la persona que nos dio los pases. Lo que hizo (el sujeto) es ‘jalar’ los pases que existían. Yo ni siquiera pude fijarme”, acotó Christian Domínguez a las cámaras de Magaly TV, la firme.

“Me doy cuenta cuando el señor (policía) me dice ‘por qué pone ATV si usted no es trabajador del canal’. Les explico que lo hicieron mal”, agregó.

Christian Domínguez lamenta que Angelo Fukuy dejara su orquesta

Tras la revelación de Angelo Fukuy, quien afirmó que Christian Domínguez le envió una carta notarial por irse de la Gran Orquesta Internacional, el cumbiambero decidió responder a la polémica.

Él evitó entrar en dimes y diretes. Sin embargo, lamentó las declaraciones de su excompañero y Jonathan Rojas.

“Me sorprende. Me da tristeza lo que escucho. Sí, (eran mis amigos) hasta el último. Hablé con los dos después de que arreglaran con mis socios, que es la parte administrativa. Me dijeron: ‘Espectacular, gracias papito’. Yo creo que no están siendo ellos, no quiero quedarme con esa actitud”, acotó.

