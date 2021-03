Yo soy: Mauri Stern y ‘Marilyn Manson’ se reencuentran en transmisión en vivo

Mauri Stern, jurado de Yo soy, y Mike Bravo, imitador de ‘Marilyn Manson’, tuvieron un sorpresivo reencuentro a través de una transmisión en vivo de Instagram.

El productor mexicano habló sobre la importancia del buen desempeño de los participantes en el programa. Sobre ello, el imitador del cantante de metal aseguró que él le da prioridad a sus valores. Esto también en referencia a las declaraciones de César Osorio ‘Axl Rose’, quien acusó a Yo soy de favoritismo por los consagrados.

“Podemos hacer lo mejor de nosotros, pero siempre con humildad y sinceridad. Hacemos lo que hacemos, no por ganar, sino por demostrarnos a nosotros mismos que tenemos talento. Pero sin afán de competencia”, expresó Mike Bravo.

Por su parte, Mauri Stern quedó impresionado por la cantidad de mensajes de afecto hacia ‘Marilyn Manson’. “Cómo te quiere la gente”, señaló el ex Magneto.

“Lo más bonito es que me reconocen por mi calidad de persona, muy a parte del personaje que interpreto... Asumo con mucha responsabilidad lo que me ha tocado y trato de ser lo más consecuente”, agregó Mike Bravo.

Luego, el productor le expresó su admiración y le ofreció su amistad pese a que el imitador ya no participa en el programa. “Yo creo que eres una persona que no se pone en límites. Veo en ti un espejo de cosas que me gustaría hacer... Eres una inspiración de disciplina y amor a tu vocación, responsable con tu personaje, todo eso te hace adorable. Te adoro y ojalá, de verdad, nos podamos hacer amigos”, finalizó.

