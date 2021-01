Paty Navidad se pronuncia tras suspensión de su cuenta de Twitter

Paty Navidad se pronunció en sus redes sociales luego de que Twitter procediera con la suspensión de su cuenta. Por ello, la actriz ha compartido un post en Instagram donde condena la censura.

“¡La mentira no se censura, solo la verdad sufre de censura y no se debería festejar! La censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por sí mismos, los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de nosotros, mañana llorarán por los mismos motivos y quizá lo padezca de la peor manera”, fue el inicio de su texto.

“Difícilmente la humanidad será libre, ya que la libertad significa despertar a la conciencia y ser responsables. La mayoría de las personas temen a la responsabilidad, disfrutan del confort y la comodidad de no pensar, de evadir, señalar y culpar a los demás de sus propias irresponsabilidades”, agregó.

Publicación de Patricia Navidad Foto: captura de Instagram

La plataforma Twitter tomó esta medida el viernes 8 de enero debido a las opiniones compartidas por la actriz acerca de la COVID-19.

“Cuenta suspendida. Twitter suspende las cuentas que incumplen las reglas de Twitter”, se pudo leer al visitar el perfil de la actriz.

Esto ocurrió luego de la última publicación de la intérprete, donde habló sobre supuestos remedios caseros para curar el coronavirus.

