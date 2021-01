Yo Soy: Maricarmen Marín y Mauri Stern tuvieron tenso debate en el jurado

La presencia del cantante mexicano Mauri Stern en el set de Yo soy, grandes batallas 2021 continua dando de qué hablar. Esta vez, protagonizó un tenso debate con su compañera de jurado, Maricarmen Marín.

Todo comenzó tras la presentación de la imitadora de Ana Torroja. El integrante de Magneto, Mauri Stern, lanzó un ácido comentario al descalificarla.

“Ni es correcta, ni es lo que estamos buscando. Ana Torroja no estás lista, estás aquí tratando algo que no lo tienes. Cuando nos comparamos con algo mediano lo peor se ve bien (...) Yo quiero ver a los retadores, yo quiero batallas. Me desahogué”, expresó.

Luego, Maricarmen Marín intervino para mostrarse en desacuerdo con el artista mexicano, a quien le recordó cuál es la función que tienen en el jurado de Yo Soy.

“Nada es bueno ni malo. Cada presentación tiene sus cosas que resaltar y corregir (...) Es importante que quede claro nuestra función en esta mesa”, inició la cantante de cumbia. “Por eso reinventémonos”, añadió Mauri Stern. “Pero esa reinvención no puede ser porque tú la dices”, respondió Marín.

“Yo les transmito lo que pienso, pero cada quien dice: ‘Fue una actuación correcta, cuidado con tu vibrato’”, mencionó Stern en referencia a la forma de calificar de la artista peruana.

“Que tú te desfogues es otra cosa a lo que es nuestra función. Si te gusta o no, es otra cosa. Es importante que podamos darle una devolución al participante para que pueda trabajarla para su mejoría”, insistió Maricarmen Marín.

El tenso debate terminó cuando la conductora de Mujeres al mando le sugirió a su compañero Mauri Stern que no le diga a los imitadores si sirven o no en las grandes batallas.

“En tu mundo crees que ella no lo va a poder lograr, pero ante los ojos de otra persona sí”, explicó Marín. “En los míos no. Y nos vemos, tal vez, en 10 años para que me sorprenda tal como se lo dije a ‘Yuri’”, finalizó Stern.

