Lupillo Rivera revela que mantuvo por 18 años a un hijo que no era suyo

El cantante mexicano Lupillo Rivera, conocido como ‘Toro del corrido’, habló sobre su vida sentimental y familiar durante una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino.

El artista reveló que le fue infiel a su primera exesposa María Gorola con una mujer que aseguró que había tenido un hijo suyo. Este fue el motivo de la separación del cantante; sin embargo, él asumió su deber como padre y mantuvo al pequeño económicamente.

Durante 18 años, pensó que José era su primer y único heredero varón. “Tuve un hijo fuera del matrimonio, que después salió que no era mío. A mí me dolió mucho porque no se merecía eso… Después, al tiempo me voy dando cuenta que no llevamos la misma sangre”, contó el hermano de Jenni Rivera.

Se enteró de ello cuando su exesposa Mayeli Alonso quedó embarazada y le pidió que se haga una prueba de ADN para confirmar si José era su primer hijo. “Me di cuenta que no era mi hijo cuando él tenía 12 años, porque mi exesposa más reciente estaba embarazada”, expresó Lupillo Rivera.

Pese a que la prueba resultó negativa, el compositor de música regional mexicana decidió cumplir su palabra y continuó manteniendo al joven hasta que fue mayor de edad.

