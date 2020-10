‘El Chombo’: el resurgimiento del cantante de música urbana que alcanzó el éxito con “El gato volador”

El panameño Rodney Sebastian Clark Donalds, más conocido como ‘El Chombo’, vivió su época de gloria a finales de los años 90, cuando sus temas extraídos del álbum compilatorio Cuentos de la Cripta Vol. 2 (1997), como “El gato volador”, lo hicieron sonar en todas las radios de Latinoamérica.

Su momento duró hasta 2001. Luego de ello, dejó de escucharse en el extranjero, aunque esto no significó su alejamiento de la música, ya que siguió produciendo asociado a artistas de reggaetón como Predikador.

Entrando al 2018, uno de antiguos éxitos, “Dame tu cosita”, se hizo un meme viral por el videoclip de un marciano bailando. El clip, creado por un usuario de Reddit, ayudó a cimentar la popularidad de la nueva App, Musical.ly, conocida hoy como TikTok.

Aprovechando el boom de las redes sociales, en 2019, ‘El Chombo’ abrió su canal de YouTube orientado a hablar (con una voz trabajada, profunda e hipnótica, resultado de sus años como dj) de lo que a él le gusta y conoce a fondo: la música y en especial la urbana.

“Oficialmente me declaró un youtuber atrapado en el cuerpo ardiente de verano de un instagramer”, explica en uno de sus videos, al reconocer que su salto a esa plataforma lo hizo después de empezar en Instagram, donde cuenta con una legión de 400.000 seguidores, 73.000 menos de los que posee en YouTube.

A pesar de dominar el tema (y que su contenido resulte muy interesante), ‘El Chombo’ acepta que generar videos en esta red social (y ganar dinero con ello) no resulta sencillo.

“Esta vaina de crear contenido con música de otros es un dolor de huevo. Ahí está lo dije”, dice para explicar cómo las restricciones por derechos de autor implantadas por YouTube bloquean sus videos.

“Es que yo aquí no vendo nada, no me autopromuevo”, señala para enfatizar que toda la cátedra que da sobre el origen, presente y futuro de la música urbana, el rap, la salsa, y otros géneros musicales, lo hace simplemente porque le nace, le gusta.

“Escucha lo que va a salir de mi boca”, dice como previa a soltar alguna verdad que puede resultar incómoda para otros, como el lío que se ganó con los fans del puertorriqueño Bad Bunny por su opinión con respecto al nombramiento como Compositor del Año por ASCAP (Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores).

“Cuando tú has hecho que una organización recaude millones de dólares, ellos te van a premiar. Porque tú representas dinero. […] Si tú no representas esa cantidad de dinero ese año no vas a ganar ni una rifa”, sentencia para finalizar con su clásica frase: “Te lo dijo ‘El Chombo'”.

