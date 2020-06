Juliana Oxenford lanza advertencia tras hackeo de su Twitter: “Los delitos se castigan”

Juliana Oxenford pasa por momentos de enfado porque un grupo de ladrones cibernéticos inhabilitaron su cuenta de Twitter. La red social de la periodista se encuentra inexistente desde el último sábado 13 de junio.

La figura de ATV hizo de conocimiento en Instagram este hecho y dejó atónitos a sus seguidores, quienes señalaron que los responsables pudieron ser los miembros de la ‘Beba Army’.

Juliana Oxenford informa que no tiene Twitter. Foto: captura Instagram

“Me han hackeado mi cuenta en Twitter. Estoy tratando de solucionarlo. No tengo acceso a nada”, escribió Juliana Oxenford en sus publicación para dar el informe a sus fans.

Sin embargo, la conductora del canal 9 se creó una cuenta alternativa en la red social del ‘pajarito azul’. Allí sorprendió al dejar un fuerte mensaje a los responsables del hackeo.

“Hola a todos. Estoy tratando de recuperar mi cuenta, podría demorar. Lo que han hecho es un delito y los delitos se castigan”, escribió la periodista.

Anteriormente dejó otro mensaje en Instagram, el cual sospecha de ciertos grupos políticos que habrían cerrado su cuenta de Twitter.

Juliana Oxenford molesta con hackers. Foto: captura Twitter

“Gracias a todos por su solidaridad. Aún no puedo recuperar mi cuenta de Twitter con (2.200.000 seguidores). Me dicen que, casualmente, varios trolls fujimoristas y apristas celebran lo que me ha pasado. ¿Casualidad? No creo”, redactó.

Juliana Oxenford era una persona muy activa en Twitter. A diario compartía publicaciones, escribiendo lo que opinaba y, además, informaba sobre la coyuntura de nuestro país.

Juliana Oxenford

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.