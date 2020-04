Liam Payne da más pistas sobre la reunión de One Direction

¿One Direction regresa? Después de haber declarado al diario The Sun sobre el posible regreso de la banda a raíz de que cumplió 10 años de haber sido formada, Liam Payne declaró nuevamente este domingo 19 de abril con respecto a este reencuentro, dando buenas noticias para sus fanáticos.

Recordemos que Payne declaró que sí tienen planeado “una celebración por los diez años del grupo". "Hemos estado hablando mucho entre nosotros a lo largo de las últimas semanas. Ha sido muy agradable. Por el momento no estoy seguro de cuánto puedo contar”, aseguró al diario británico.

Esta vez, habló en una videollamada por Instagram con DJ Alesso sobre el reencuentro, por lo que dio más indicios de lo que sería la reunión en unos meses.

Liam Payne. Foto: difusión

“Oh Dios mío, hay tantas preguntas de One Direction”, indicó Alesso, “pero siento que no quiero ponerte en el lugar porque sé que no puedes pedir demasiado”, remarcó.

Luego, Payne reveló que ha estado hablando con Niall Horan por Facetime y que “la mayoría de nosotros (exintegrantes de One Direction) hemos estado en Londres. Hemos estado tratando de organizar el primer grupo de Facetime con los chicos en este momento”, confesó.

One Direction. Foto: difusión

Asimismo, manifestó que Louis Tomlinson le llamó la atención por las declaraciones que dio a The Sun y también indicó que ya tienen un chat en grupo.

“No puedo decir demasiado. Louis me reclamó por revelar un poco de nuestros planes el otro día, por lo que me regañó en el chat grupal”, subrayó Payne.

One Direction. Foto: difusión

Hay que resaltar que las fanáticas del grupo, llamadas ‘directioners’, descubrieron el fin de semana pasado que la cuenta de One Direction en Twitter comenzó a seguir nuevamente a Zain Malik, quien fue el primero en irse de la banda el 2015. Asimismo, otros fans aseguraban que en la búsqueda de Google, Malik ya no figuraba como “exmiembro”, sino como “vocalista”, por lo que alimentan las probabilidades de que participen los cinco.