Nicola Porcella es uno de los personajes principales en “Te volveré a encontrar”, según productor

¡Más emocionado que nunca! Nicola Porcella no puede ocultar su emoción ya que el próximo lunes 20 de abril por fin se estrenará la novela Te volveré a encontrar por América TV. En dicha producción comparte roles con Alondra García Miró y Pablo Heredia.

“Se especularon muchas cosas por todo lo que pasó, pero ahora estoy tranquilo y contento. Siempre hablo con Pablo (Heredia) y George (Slebi), con quienes grabé y estamos súper felices de que por fin se emita la historia”, declaró para el diario Trome.

Nicola Porcella Foto: Instagram

Asimismo, el exchico reality se pronunció acerca de los rumores de que su personaje no aparecería en la novela y reveló que se siente contento en su nueva faceta como conductor de televisión.

“Él saldrá (su personaje), es uno de los personajes principales de la novela (...) Mucha gente pensó lo mismo (que no saldría en la novela), pero gracias a Dios los problemas quedaron en el pasado, va a pasar más de un año y, en ese momento, yo puse un punto y decidí cambiar muchas cosas en mi vida. Estoy en otra etapa, tranquilo, me ha ido muy bien en la conducción y quiero agradecerle al público por su recibimiento y a quienes me apoyaron”, explicó.

Elenco de "Te volveré a encontrar" Foto: Instagram

Finalmente, Miguel Zuloaga, productor de Te volveré a encontrar, explicó en la entrevista para el medio mencionado, cuáles son las expectativas que tiene para el estreno de la novela.

“Estamos contentos porque dentro de esta situación difícil es una alternativa para ver en televisión y no tiene nada que envidiarle a ninguna serie internacional”, concluyó el productor.