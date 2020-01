Sebastián Rulli y Angelique Boyer reafirman su amor con tierna fotografía [FOTOS]

Sebastián Rulli y Angelique Boyer forman una de las parejas más sólidas de México. Y es que, a lo largo de su relación, los actores han protagonizado una gran cantidad de muestras de afecto hacia el otro. La última de ellas ha causado revuelo entre los usuarios de las redes sociales por el conmovedor mensaje que se dedicaron.

Todo inició cuando Sebastián Rulli, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió una fotografía en la que aparece besando a la protagonista de ‘Teresa’. “El amor no se busca, se encuentra, y yo te encontré a ti”, fue el mensaje con el que acompañó la tierna imagen.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. “Son mi pareja favorita, por favor, siempre estén juntos y felices”, “Me encanta la pareja que hacéis” y “Que este amor continúe así siempre” fueron algunos de las reacciones de los cibernautas a la publicación que ya cuenta con más de 420 mil ‘Me gusta’.

Sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue el de la propia Angelique Boyer, quien nuevamente se animó a proclamar su amor hacia su pareja desde hace 6 años. “Mi vida, te amo. ¡No puedes imaginar cuánto!”, escribió la actriz nacionalizada mexicana.

No hay boda a la vista

Pese al amor que ambos sienten, Sebastián Rulli y Angelique Boyer han reiterado que el matrimonio no está en sus planes. Y es que ambos coinciden en que “el amor se trabaja día a día” y no un papel. “No me ilusiona en lo más mínimo. No creo en esos papeles, no creo en esos compromisos, yo creo en el amor”, explicó Sebastián Rulli.