Después de haber lanzado un nuevo álbum y regresar a la industria de la música, los Jonas Brothers estrenan un tema para Navidad el villancico al que titularon “Like It’s Christmas” y sus fanáticos aseguran que destronarán a Mariah Carey.

La canción trata sobre cómo las personas, cuando están con ese ser especial, es como si estuvieran de vacaciones y si están alejados las cosas no cambian. El coro dice lo siguiente: “Haces que cada día parezca que es Navidad / Nunca quieres parar”.

“Sentirse como lo primero en su lista de deseos / Justo en la parte superior”, continúa. Este sencillo es el tercero en toda la carrera de los Jonas Brothers para Navidad. En el 2007 cantaron “Girls of My Dreams” para Disney Channel y para ‘All Wrapped Up’ cubrieron “Joyful Kings”.

En el 2013, Kevin, Joe y Nick se separaron después de lanzar su último álbum ‘Lines, Vines and Trying Times’. Sin embargo, este 2019 la banda regresó a la industria de la música con su canción ‘Sucker’ que se convirtió en número uno en todas las plataformas digitales.

El villancico ‘Like It’s Christmas’ combina ritmos y temas navideños con los típicos sonidos de los Jonas Brothers. Es por eso que para seguir la canción, han puesto manos aplaudiendo para que la gente pueda hacer karaoke en Navidad.

Los Jonas Brothers lanzan su villancico ‘Like It’s Christmas’ para Navidad

Mientras la canción va avanzando se va sintiendo los instrumentos de los Jonas Brothers y cuando acaba, las trompetas y las campanas hacen que las personas se proyecten al 24 de diciembre.

El nuevo tema de los Jonas Brothers se enfoca en los ritmos modernos y tradicionales, de acuerdo a sus seguidores y a medios de comunicación de música, podría hacerle competencia a ‘All I Want for Christmas is You’ de Mariah Carey quien después de 25 años de haber sido lanzada, sigue siendo la favorita.