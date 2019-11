Amigo de Rodrigo Valle niega romance con Xoana González y amenaza con demandarla

Xoana González ha causado gran revuelo y afectado su vida personal tras un arranque de extrema sinceridad y confesarle a su exesposo, Rodrigo Valle, que luego de separarse de él mantuvo relaciones sexuales, en más de una ocasión, con su mejor amigo. Ante esto, Julio Flores declaró para el programa de Magaly Medina negando, tajantemente, haberse acostado con la modelo argentina.

Hace dos días, Xoana González y Rodrigo Valle se sentaron en el programa de Magaly Medina. Tras acabar su fugaz relación con Renzo Spraggón, se dieron indicios que los exesposos podrían darse una esperanza de retomar su relación.

Julio Flores, amigo de Rodrigo Valle, negó romance con Xoana González

Pero entonces, Xoana González, hizo una confesión que muchos han calificado como “exceso de honestidad” al revelar que luego de su divorcio la modelo se sintió sola al punto que apareció el mejor amigo de Rodrigo Valle, Julio Flores, quien habría sido no solo su paño de lágrimas también su amante en diversos encuentros sexuales.

Ante esto, Rodrigo Valle, muy mortificado, se retractó y aseguró que en adelante toda posibilidad de volver se había acabado. Inclusive, en las imágenes mostradas durante el corte comercial, se puede ver al fisicoculturista preguntarle a Xoana González si sus declaraciones eran reales, pero cuando esta se reafirma en su versión, el deportista le dice “me das asco”.

Tras el final de su relación con Renzo Spraggón, se pensó que Xoana González y Rodrigo Valle regresarían

Sin embargo, Magaly Medina mostraría las imágenes donde consiguen sacarle declaraciones al amigo de Rodrigo Valle quien, suelto de huesos, negó cualquier relación sexual o sentimental con Xoana González, asegurando que solo la vio en dos ocasiones.

“Claro que está mintiendo. Obvio, si solo la conozco de dos veces”, pero cuando le preguntan el por qué Xoana González lo menciona, este responde: “No sé, no soy mediático. No sé para qué”.

Cuando fue consultado si Rodrigo Valle se había comunicado con él tras las revelaciones de Xoana González, este aseguró que no: “No. Tengo que hablar con Rodrigo para aclarar las cosas, ¿no? Decirle ¿qué está pasando? ¿por qué no ha dicho las cosas que deben ser? Si él me conoce tanto tiempo”.

Luego confirmó que son amigos cercanos: “Sí, nos conocemos ¿no? Somos amigos y sabe cómo soy”.

En el set de Magaly Medina, Xoana González confesó romance tras divorcio de Rodrigo Valle

Acto seguido, Julio Flores dejó entrever que tomará acciones legales contra Xoana González por afirmar que tuvo un amorío con él: “Pediré que se retracte. Todo eso tengo que hablarlo con mi abogado. Lo voy a hacer todo legal, como debe ser cuando una persona te dice cosas a nivel nacional”.

Pero cuando le preguntan si le molesta que la gente lo llame “mal amigo” hacia Rodrigo Valle, Julio Flores replica: “No, porque no lo soy”.