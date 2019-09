Carlos Álvarez pide expulsión de delincuentes extranjeros: “¡Pónganse los pantalones!”

A raíz de los últimos sucesos delincuenciales que involucran a ciudadanos de nacionalidad venezolana, el cómico Carlos Álvarez viene emitiendo mensajes a través de sus redes sociales, donde realizó un llamado a las autoridades para que “hagan su trabajo”.

"Que se pongan los pantalones y expulsen a estos malos venezolanos, creo que nosotros los peruanos tenemos que organizarnos para hacer que esto se cumpla, la casa se respeta, el Perú es nuestra casa y a nuestra casa no va venir gente de mal vivir, delincuentes a asesinarnos, a robarnos, a maltratarnos, y sobretodo a hacer lo que quieren”, enfatizó el imitador.

La figura de “El cártel del humor” continuó su transmisión vía Facebook dirigiéndose a los venezolanos que radican en el Perú: “Aquí los hemos recibido con mucho cariño y lo diré un millón de veces, no es xenofobia, damos la bienvenida aquí a los venezolanos que vienen a trabajar honradamente”.

Además, Carlos Álvarez indicó que muchos peruanos perdieron su trabajo debido a que los empresarios les pagan “un poco menos” (a los venezolanos), y que a pesar de esta situación, “los hermanos peruanos supieron asimilar eso porque el pueblo peruano es solidario”.

Carlos Álvarez

El cómico exhortó a la población peruana a organizarse y formar juntas vecinales para ayudar a la policía “que no se da abasto”. “Es un tema de supervivencia, tenemos que sobrevivir a todo esto. Ya no estamos seguros en la calle, nuestros hijos van al colegio, me ha llegado información de que están secuestrando niños, siguen matando gente”, agregó en Facebook.

Los medios de comunicación no fueron ajenos al discurso del actor cómico, pues mencionó que “tienen una tarea vital, no solamente hablar de que tal ONG o tal venezolano dice no, que pido disculpas, que no pasa nada, que son un grupito, no señores, no es un tema de pedir disculpas”.

Ante esta situación, Carlos Álvarez responsabilizó a las autoridades peruanas de no ser rigurosos con los filtros en las fronteras peruanas. “Ha entrado cualquier persona, gente cruel, sanguinaria, es terrible, hermanos, lo que está pasando en el Perú”.

Carlos Álvarez

El actor comparó los últimos hechos delictivos sucedidos en el país con la época más sangrienta. “El terrorismo de sendero, MRTA lo vencimos todos juntos, todos (...) tenemos que unirnos todos para vencer al terrorismo de la delincuencia, el terrorismo del sicariato, el terrorismo del robo, del asalto, el terrorismo del secuestro ¡Ya basta!”, manifestó.

Por otro lado, el comediante criticó la inversión pública que realiza el gobierno peruano, pues “no se gasta en los más pobres del Perú. “Los colegios se caen a pedazos, los niños van con anemia al colegio, no hay seguridad ciudadana, nuestra policía no está bien equipada para enfrentar a nuestros delincuentes y a los delincuentes foráneos”.

Al final de su enérgico discurso compartido en Facebook, Carlos Álvarez pidió repotenciar a las autoridades peruanas, “Seamos serios, no andemos con payasadas proponiendo estupideces, a nuestra clase política. ¡Pónganse los pantalones!”, sentenció.