Ashley Tisdale hace polémico comentario sobre Sharpay, su personaje en “High School Musical”

La actriz Ashley Tisdale es un rostro conocido en el universo Disney tras haber dado vida a Sharpay en la exitosa película “High School Musical”.

En la recordada cinta de Disney, Sharpay junto a su hermano dejaban todo en los ensayos para ganar un papel protagónico en los actos de fin de año de su escuela.

Aunque en la cinta no eran los personajes favoritos de los fans, en la actualidad el nombre de Sharpay viene convirtiéndose en viral por un reciente comentario de la actriz Ashley Tisdale.

Resulta que un cibernauta escribió un mensaje resaltando el talento de Sharpay. “Sharpay no fue mi personaje favorito cuando era niño, pero desde que me convertí en estudiante de teatro en la escuela secundaria y ahora trabajo a tiempo parcial como técnico de teatro... sí, Sharpay no tenía nada más que amor y pasión por el musical, y la respeto por ello”, escribió el tuitero.

El mensaje viral de Ashley Tisdale. Foto: Captura Twitter.

Ante este halagador mensaje sobre su personaje, la actriz Ashley Tisdale no fue ajena y decidió responder con un polémico tuit. “Sharpay perseguía su sueño, Troy y Gabriella se perseguían mutuamente”, expresó.

La respuesta de Tisdale resultó bastante polémica para los seguidores de “High School Musical” y volvieron tendencia el nombre de Sharpay.

Unos estaban de acuerdo con el mensaje de Ashley, mientras que otros apoyaron a Troy y Gabriella, personajes de Zac Efron y Vanessa Hudgens.

“¡Tienes razón! Por eso Sharpay fue, es y siempre será mi favorito”, escribió un tuitero.