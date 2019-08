Michael Jackson y Luis Miguel: el día que su padre frustró el sueño del ‘Sol de México’

Michael Jackson, considerado como ‘El rey del pop’, hubiera cumplido 60 años este 29 de agosto. A 10 años de su muerte, diversos informes y revelaciones sobre la vida del cantante estadounidense han salido a la luz.

Entre las pocas cosas que se conocían sobre él, figuran los anhelos que tuvo Luis Miguel, quien autorizó para que su bioserie fuera expuesta por las pantallas de Netflix y Telemundo. Recién en México, dicha producción ha sido lanzada en señal abierta y ha salido- en el marco de su onomástico 60 del ‘Rey del pop’- de cómo el sueño de ‘El sol’ se convirtió en una pesadilla por culpa de la falta de profesionalismo de su padre Luisito Rey.

En la primera temporada de “Luis Miguel, la serie”, se conoce que el intérprete de “Cuando calienta el sol” le puso como condición a su progenitor y mánager, grabar un dueto con Michael Jackson para comprometerse a rodar una tercera película.

En 1987 cuando ‘El Rey del Pop’ era visto como uno de los ídolos a nivel mundial, gracias en gran parte a sus discos “Thriller” (1982) y “Bad” (1987), motivo que tentó a que Luisito Rey busque el deseado dueto musical entre el cantante estadounidense con su hijo. Por ello, el progenitor de Luis Miguel buscó al promotor de Jackson en América Latina, que era el argentino Hugo López, quien tiempo después se convertiría en el representante de ‘El sol’.

Como desgracia para el mexicano, la reunión entre ambas estrellas nunca llegó a concretarse, pero Luis Miguel decidió hacer un cóver de uno de los temas que popularizaron los hermanos Jackson en 1978, “Blame it on the Boogie”, que fue traducido como “Será que no me amas” y se incluyó en el álbum “20 años” de 1990.

Entre estos detalles se encuentran en “Luis Miguel, la serie”, la misma que Netflix estaría grabando para darle al vasto público una segunda temporada de la vida de ‘El sol de México’.

Luis Miguel es uno de los cantantes más representativos de México, cuya bioserie recién ha sido emitida en su país por la señal abierta de Televisa, meses después que se viera en Telemundo y Netflix.