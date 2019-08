Actriz de “El wasap de JB” defiende su trabajo: “Nunca tendré que avergonzarme de lo que hago”

Fátima Segovia, quien es conocida por parodiar a Tilsa Lozano en la producción cómica “El wasap de JB”, utilizó su perfil oficial de Instagram para frenar las críticas, luego que se hiciera conocido un video de su show que presentó en concurrido club nocturno de Trujillo.

“Yo no solo realizo desfiles en bikini, también realizo eventos corporativos de animación para empresas grandes en donde, como siempre, la rompo en el escenario y me adecuo al tipo de público de acuerdo al evento”, se lee parte de la publicación de la actriz de “El wasap de JB”.

PUEDES VER Jorge Benavides justifica caracterización de Jefferson Farfán tras recibir denuncias por racismo

Fátima Segovia dejó en claro que no le importan las críticas negativas que puedan haber surgido luego que Magaly Medina difundiera la nota sobre las actividades que realiza fuera del programa de Jorge Benavides.

“Y nunca tendré que avergonzarme de nada de lo que hago, ya que así sean desfiles en bikini o animación para empresas corporativas lo que realice, lo hago de la mejor manera, sin maldad de por medio, eso no me hace una mala persona”, sigue el texto que plasmó la actriz cómica en Instagram.

“Hago mis eventos desde el 2013 que entré a trabajar en televisión y me convertí en un personaje público y me debo al público, quien me admira y me quiere ver, ya sea animando un concierto, animando un evento corporativo por el Día del Padre, aniversarios de empresas o en desfiles de infarto en bikini, y eso no me avergüenza porque sé cómo hago las cosas y tengo mi conciencia tranquila”, reiteró Fátima Segovia sobre el trabajo que viene realizando fuera de las pantallas de la televisión nacional.

Fátima Segovia asegura que siempre han querido perjudicar su imagen

Fátima Segovia reveló que su carrera en la televisión no ha sido fácil como todos pueden especular, sino que en varias ocasiones se ha enfrentado a personas que han querido dañar su imagen.

“Desde que empecé en la televisión siempre han querido perjudicarme de alguna forma pero solo ha quedado en intentos vanos, porque el resultado al final es que tengo una familia hermosa, trabajo, salud y que va bien en la vida y eso dice todo de mi. De igual manera, tampoco me he hecho conocida ni mediática por ‘ampays’, escándalos o por hablar mal de nadie, tengo una trayectoria intachable. Así que yo no me he hago responsable de las cosas que puedan pasar fuera de mis eventos, es decir, yo cumplo con hacer ya sea mi desfile o animación para empresas que me contraten”, argumentó la actriz de “El wasap de JB”.