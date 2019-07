Patricio Parodi se mostró incómodo por derrota de Flavia Laos en “Divas”

Flavia Laos y Angie Arizaga se enfrentaron en un duelo de baile en “Divas”, pero la modelo no pudo convencer al jurado ante la majestuosa presentación de la popular ‘Negrita’.

Tras perder ante Angie Arizaga, Flavia Laos se mostró muy relajada y satisfecha, pues dejó su mayor esfuerzo en los ensayos, pero Patricio Parodi no. El ‘guerrero’ hizo notar su incomodidad por la decisión que tomó el jurado.

“A mí me ha encantado, no estoy de acuerdo con la decisión del jurado. La diferencia de las coreografías fue abismal, una arriesgó más que la otra a pesar de no tener experiencia”, enfatizó ‘Pato’ Parodi.

Asimismo,el 'guerrero' aseguró que su pareja logró impresionar a todos y callar a sus detractores.

“Contento por Flavia porque para ser su primera vez bailando, ha sido un debut impresionante. Lo ha hecho muy bien”, sostuvo mientras abrazaba a la cantante.