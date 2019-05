Tilsa Lozano arremete contra Magaly Medina por tildarla de "vulgar" [VIDEO]

Tilsa Lozano declaró la guerra a Magaly Medina tras los fuertes calificativos usados en contra de los shows que realiza. La exvengadora no se quedó de brazos cruzados tras ser tildada de "vulgar" por una reciente presentación que realizó en compañía de su íntimo amigo el Zorro Zupe.

Como se recuerda, la periodista difundió un vídeo en su programa sobre el espectáculo que realizó Tilsa en uno de sus shows nocturnos. "Hay un show que nosotros hemos grabado como de 48 minutos ¿Todavía la contrataban? Yo pensé que estaba desaparecida en el mundo de la farándula. Tilsa Lozano con varios kilos demás y bastante bodoquita apareció en un show de Lambayeque bastante vulgar", fueron las fuertes palabras de la periodista, quien aseguró sentir "vergüenza ajena".

Por su parte, la conductora de Panamericana Televisión decidió responder al ataque, dejando en claro que pensó que las palabras emitidas por Magaly, eran una descripción de ella misma. “¿Estaba hablando de mí o de ella? Pensé que se estaba describiendo (risas). La verdad no tengo nada que decir, no le pienso contestar. ¿Si me excedí con mi show? Para nada, en realidad son los shows de discotecas que he hecho toda mi vida”, dijo a un medio local.

¿Tilsa Lozano con nueva pareja?

Durante los últimos días son muchos los rumores que apuntan a que Tilsa Lozano estaría saliendo con un modelo italiano, quien tiene un parecido a Juan Manuel Vargas, según los medios. Sin embargo, la modelo dejó en claro que solo se ha dedicado a disfrutar de su soltería, además afirmó no tener tiempo para el amor.

“Para nada, es solo un amigo mío que vive en Miami y nada más. Ahora estoy soltera y así me voy a quedar por un tiempo. ¿Amigo cariñoso? (Risas) Nada que ver”, expresó la popular figura del espectáculo.