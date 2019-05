Arrestan a exmanager de Stan Lee por supuesto abuso contra el magnate de Marvel [FOTOS]

Keya Morgan, el ex representante de Stan Lee fue detenido ayer por abuso de debilidad, fraude, robo y detención ilegal hacia el magnate de los cómics Marvel, anunció la policía de Los Ángeles, en California (suroeste). El hombre, que fue arrestado en Arizona, comparecerá ante un juez y será enviado a Los Ángeles para ser imputado, según informó la policía de California.



La investigación sobre el presunto abuso del ex representante comenzó en marzo de 2018 cuando el ex abogado de Stan Lee, Tom Lallas, pidió una orden de alejamiento contra Keya Morgan, afirmando que el sujeto había entrado en la vida del señor Lee como ayudante y lo había aislado de sus allegados. Además, Lallas acusó a Morgan de explotar a Stan Lee -que, según él, mostraba síntomas de pérdida de memoria a corto plazo y de alteración del juicio- y de intentar apoderarse de su fortuna, estimada en más de 50 millones de dólares.

Además de la orden de alejamiento, la policía de Los Ángeles detuvo a Morgan el año pasado por llamadas falsas al número de emergencia 911, en los que afirmaba que la vida de Lee estaba en peligro. Según la policía, hizo esas llamadas (en junio de 2018) para convencer al genio de Marvel de abandonar su residencia del barrio de Hollywood Hills e instalarse en un apartamento de Beverly Hills, donde habría quedado aislado y bajo el control de Morgan.

Los investigadores acusan a Morgan de robo, sobre todo durante firmas de autógrafos en las que Stan Lee ganó 262.000 dólares que jamás llegaron a sus bolsillos. Tras la orden de alejamiento del año pasado, Morgan declaró al portal de noticias sobre celebridades TMZ que había "cuidado muy bien de Stan Lee en los últimos años" y que las acusaciones contra él eran falsas. Stan Lee falleció en noviembre último a los 95 años de edad.