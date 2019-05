Melissa Loza rompe su silencio sobre el retorno de Xoana González [VIDEO]

Tras su paso por el programa de Gisela Valcárcel, "El artista del año", Melissa Loza rompió su silenció y se pronunció sobre el retorno de la modelo argentina Xoana González a nuestro país.

Como se sabe, la exintegrante del conocido reality de competencia "Esto es guerra" mantuvo una pelea legal con la esposa de Rodrigo Valle por el delito de difamación. Debido a esta disputa, la argentina causa termina en el cárcel.

Loza entabló una demanda por difamación contra Xoana González después que la argentina dejara entrever que ella mantuvo una relación con el conductor Raúl Romero cuando ambos trabajaban en "Habacilar".

La popular 'Diosa' fue abordada por la prensa a su llegada al programa de Gisela Valcárcel. La modelo tuvo un fuerte motivo para pisar set de América Tv, pues tenía que cumplir un reto para apoyar a la selección peruana con síndrome de down y conseguir el dinero suficiente para que estos deportistas puedan participar en un evento internacional.

"Ese es un tema en el que ya no tengo nada que ver. Esto que sirva para todo el mundo, porque no pueden mancillar el honor de una persona y denigrarla de esa manera sin fundamentos. No me parece, no esta bien y así como existe una justicia divina, a´ca también hay leyes", señaló la exchica reality.

Pese a las rencillas que tuvieron, Loza se animó a enviarle un consejo a Xoana para que tenga más cuidado al momento de referirse de alguien, sobre todo, sin tener pruebas.

"No puedes ir por la vida deslenguadamente hablando mal de nadie, sobre todo, manchando el honor de la persona", añadió.

Finalmente, Loza no descartó volver a cualquier reality, pues está dispuesta a escuchar ofertas.

Retorna a Perú

Tras 18 meses, la modelo Xoana González volvió a Perú y tuvo un emotivo reencuentro con su esposo Rodrigo Valle dentro del aeropuerto.

"Nada es gratis y hay que pagar las tonterías que uno hace. Para lo que a uno le parece una tontería, al otro le duele y que el dolor se paga con más dolor. Esa angustia la hice pinturas, el dolor se transformaba y mutaba.... Mi familia y mis amigos siempre estuvieron, con ayuda profesional y con mucho amor y paciencia salí de esa oscuridad y pude, por primera vez, ver que había aprendido mucho de mí, al punto de amar y agradecer todo lo que había tenido que transitar", señaló la modelo argentina en un post de Instagram.