Fans de Alejandra Guzmán la tildan de "mala madre" y "promiscua" [FOTOS]

El conflicto entre Alejandra Guzman y su hija Frida Sofía tiene para rato, pues, desde que la prensa mexicana empezó a cuestionar sobre el sospechoso acercamiento entre la cantante y Christian Estrada, exnovio de la modelo, las dos mujeres están lejos de amistarse.

Ahora, los fans de la cantante de 51 años no han pasado por alto el lío familiar. Los seguidores de Alejandra Guzmán arremetieron contra la artista y la tildaron de "mala madre", "promiscua", entre otros fuertes calificativos.

Hace unos días, la intérprete de "Yo te esperaba" publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram donde aparece en medio un paisaje. "Rolando por las carreteras de California", escribió en la descripción de la imagen.

La publicación de la cantante mexicana causó gran indignación entre los seguidores, quienes no dudaron en reprocharle por su actitud con su hija Frida Sofía.

"¿Crees que con pagarle el departamento es suficiente? El dinero no es amor.Llama a tu Hija. Mala madre, piensas que con dinero arreglas todo. Con tanto dinero págate un cerebro nuevo. Pobrecita Frida", "¿De verdad señora andas con el ex de tu hija? Que asquerosidad señora", son algunos de los comentarios que se lee en la red social de artista.

Ante esto, Guzmán volvió a colocar otra foto donde aparece con sus músicos. Gracias familia siempre me llenan de amor música y nuevos sueños. Siempre lucharé y seré, cantaré y bailare ,vibraré ...somos 1", escribió Alejandra en la foto.

Sin embargo, los seguidores de la cantante no tardaron en recordarle el conflicto con Frida Sofía.

"El colmo mujer que tu hija no te importe", "Horror de madre, no todo es dinero dale amor y comprensión a tu hija", escribieron los seguidores.

Frida Sofía acusa a su madre de meterse con sus exnovios

La modelo Frida Sofía aseguró que Alejandra Guzmán tiene la costumbre de relacionarse con sus exparejas.

“Lo que sí me molesta es que mi mamá, por medio mío, conoció a un exnovio con el cual yo estaba saliendo. Se terminaron las cosas entre nosotros normal, pero mi mamá siguió una relación con él y era de negocios", contó.

Más alejadas que nunca

Frida Sofía dijo que su mamá no la llamó para su cumpleaños .“Ya no hay comunicación, ya no hay respeto… Ahora, si yo estoy tan mal y soy mala hija, ¿por qué no me ha regañado? Ni para mi cumpleaños me marcó”. "No sé si es rencor. Es como una traición bien fea”, agregó.