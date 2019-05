¿Pedro Moral tiene videos íntimos de Sheyla Rojas? Esto fue lo que dijo [VIDEO]

Pedro Moral reapareció en el programa de Magaly Medina luego de una polémica rivalidad con la conductora, pues ella defendió a Sheyla Rojas de las declaraciones de Pedro Moral y tuvo fuerte calificativos hacia él. Sin embargo, se vieron las caras en el set de ATV.

Se recuerda que antes de la primera edición de Pedro Moral en "El valor de la verdad", Sheyla Rojas denunció a su expareja en la comisaría de Miraflores por violación a la intimidad para evitar que este se siente en el sillón rojo. Desde allí, corrió el rumor en los medios de que Pedro Moral tendría videos íntimos de la exchica reality.

Pero al iniciar la entrevista, Magaly Medina le cuestionó sobre la costosa boda que fue cancelada, a lo que el empresario sorprendió tras afirmar que el matrimonio sería pagado por sus padres, pues era parte de una tradición familiar.

Luego en otras de las preguntas, la popular 'Urraca' le cuestionó sobre el rumor que causó la denuncia en su contra. Pedro Moral mostró su molestia y aclaró que no tiene imágenes íntimas de Sheyla Rojas; sin embargo, dejó entrever que si lo ofenden, él atacará con pruebas.

"Yo lo que dije es que si hablan de mí, yo voy a salir a responder, es que yo no voy a dejar que hablen mentiras de mí. No sé si en mi celular tengo cosas guardadas. No. Yo no dije que tengo nada", aclaró Moral.

También recordó la reciente demanda que le impuso el abogado de la conductora de "Estas en todas", Yorry Wharton, con un monto de medio millón de soles por reparación civil, una exorbitante suma que ha dejado sorprendido a más de uno.

La demanda de Wharton fue a causa de la presentación en el sillón rojo de Pedro Moral donde aseguró que el estudio de abogados era de 'canje'. “Dicen, ¿no? Vamos a ver. Mi abogado ya está encargándose de ese tema”, respondió.