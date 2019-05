Erick Sabater reta a Michelle Soifer: "Veremos quién va quedar mal parado"

Su participación de Michelle Soifer en "El valor de la verdad" ha generado más de una reacción en la esfera virtual. Erick Sabater también se sometió al polígrafo y aseguró que su ex tiene muchas cosas que tiene que aclarar.

En ese contexto, el modelo dominicano manifestó que el público se dará cuenta de quién va a quedar mal parado, luego que terminen de responder las preguntas en el temido sillón rojo del programa que conduce Beto Ortiz.

"Espero que sea pronto (en "El valor de la verdad") porque tienes muchas cosas que aclarar. Si quieres cuenta todo lo que dices saber de mí y a ver quién va quedar mal parado, no te tengo miedo", aseveró Erick Sabater.

Por su parte, Chris Soifer, la hermana menor de Michelle Soifer, indicó que estarán pendientes de todo lo que responda Erick Sabater en el temido sillón rojo de "El valor de la verdad", luego de ello contestarán todo lo que sea necesario contra el modelo dominicano.

"Vamos a esperar qué dice él y si es que pasan cosas, ya sabrá la otra parte que no nos vamos a callar", sostuvo.

¿Erick Sabater fue amenazado por la pareja de Michelle Soifer?

En tanto, Kevin Blow habría enviado un contundente mensaje a Erick Sabater. "¿Por qué eres tan terco? ¿No aprendes no? Después no te quejes y después no vengas con el tema de la nacionalidad, porque no tendrá nada que ver. Te metes en camisas de 7 mangas y de ahí estás que lloras en todos los programas", expresó la actual pareja de Michelle Soifer.

Tras su paso por "El valor de la verdad", tanto Michelle Soifer y Erick Sabater darán mucho de qué hablar.

Las preguntas que tendrá que responder Erick Sabater

-¿Michelle Soifer agredió a Erick Sabater?

-"¿Michelle Soifer hizo brujería a Erick Sabater?"

-"¿Eres gay?"

Erick Sabater y Michelle Soifer en "El valor de la verdad"