Critican a Sheyla Rojas por polémica reacción con niño discapacitado

La conductora de televisión Sheyla Rojas fue convocada por la Teletón para que esté presente en la inauguración de una nueva sede de la clínica San Juan de Dios en Piura. La exchica reality llegó al evento acompañada de la periodista Andrea Llosa, con quien no dudó en tomarse unas fotografías para poder compartirlas en su cuenta oficial de Instagram. La estrella de América TV mostró cómo se realizó el evento por medio de las historias de la red social.

En una fotografía que compartió Sheyla Rojas en Instagram se puede ver una lista de comentarios negativos que atacan a la exchica reality por una presunta acción que habría hecho al saludar a un pequeño con discapacidad, quien también se encontraba en la inauguración del evento. Según los usuarios, la modelo peruana se habría limpiado la boca luego de haberle dado un beso en el rostro al niño.

Las críticas no se hicieron esperar y más de uno juzgó la acción de la exchica reality. En la serie de videos que compartió en Instagram no deja ver con total claridad lo que hizo Sheyla Rojas con su mano. Ella ha preferido no pronunciarse en la red social luego del escándalo que nació en la red social. Sus fanáticos no dudaron en aparecer en la sección de comentarios para defender a la expareja de Pedro Moral.

En los comentarios también resaltaron que la figura de América TV habría cobrado para ser parte del evento benéfico, acto que han criticado fuertemente en los comentarios.

Críticas en Instagram

Sheyla Rojas no se casa con Pedro Moral

La modelo Sheyla Rojas emitió un comunicado en la red social Instagram en el que confirmaba el fin de su romance con el empresario Pedro Moral a semanas de que contraigan matrimonio. Tras este anuncio, su expareja apareció en "El valor de la verdad" para revelar los secretos de exchica reality.