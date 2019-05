Magaly Medina confesó ataque de Antonio Pavón por defender a Sheyla Rojas [VIDEO]

Magaly Medina causó revuelo al revelar la razón que la llevó a terminar su relación de amistad con Antonio Pavón. La periodista confesó que fue víctima de fuertes insultos por parte del español por intentar defender a Sheyla Rojas en medio de la disputa que ambos mantenían.

Magaly Medina y Antonio Pavón mantenían una fuerte relación de amistad que no dudaban en profesar en redes sociales, incluso la periodista invitó al torero a su programa para hablar sobre el problema legal que mantiene con Sheyla Rojas, debido a que presuntamente no lo dejaba ver a su hijo.

A través de una entrevista con RPP, la conductora de ATV confesó la razón que la llevó a terminar con su amistad con Pavón, ya que según la figura de televisión, fue blanco de fuertes insultos por salir en defensa de Sheyla. “Parece que se había tomado varios tragos y me dejó varios mensajes feos. Después que yo saqué cara por Sheyla cuando ellos dijeron que le querían quitar a Antoñito”, manifestó Magaly durante la conversación con el citado medio.

Sin embargo, pese al ataque del que fue víctima, la conductora de 'Magaly TV, la firme' confesó que no contestó los ataques ya que no se pondría al nivel del extranjero. “¿Para qué? Me faltaría el respeto yo misma. Él me faltó respeto a mí y a mi marido. Que se olvide de nosotros. Ya no es bienvenido a mi casa”, sentenció.

Como se recuerda, Sheyla Rojas y Antonio Pavón protagonizaron un fuerte enfrentamiento a inicios de este año tras la denuncia pública del torero, quien manifestó que la modelo no lo dejaba ver a su hijo, además criticó que lo exponga en televisión nacional y que no estaba presente durante los tratamientos que lleva en el extranjero.