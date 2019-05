Así fue el debut de Pedro Moral como actor cómico [VIDEOS]

Desde que Pedro Moral reveló el drama que vivió a lado de su expareja Sheyla Rojas, el empresario no ha dejado de recibir propuestas laborales, incluso algunos están interesados en que incursione en el mundo de la actuación.

Durante su segunda participación en “El valor de la verdad”, Pedro Moral reveló que debutará como actor en una costosa producción que viene siendo trabajada por parte de Netflix.

“Un día me dijeron y yo pensaba que era mentira, pero fui a la reunión y me dijeron: ‘a ver, improvisa algo’. Improvisé”, expresó el ex de Sheyla Rojas sobre la oferta que recibió de la plataforma streaming.

Cuando Beto Ortiz le preguntó qué tuvo que decir en su casting, Pedro Moral contó: “Era algo como ‘devuélveme mi plata o te mato' (..) este productor está convencido que yo debo ser actor, me dijo dame tres meses yo te voy a preparar”.

Pedro Moral debuta como actor en ATV

Antes de la supuesta propuesta de Netflix, Pedro Moral participó de un divertido "Oe...¿es en serio?", lo que significó su debut en la actuación de la mano de Carlos Álvarez.

El exprometido de Sheyla Rojas grabó una hilarante parodia para su programa "Oe...¿es en serio?" que se emite los sábados por ATV a las 8.00 p.m.

En el sketch realizado por Pedro Moral, él se encarna a sí mismo como el nuevo galán que desplazará a 'Panta Salvador' (Carlos Álvarez), en referencia al premier Salvador del Solar, cuya supuesta popularidad ha bajado en las encuestas.

El empresario que se presentó dos veces en ‘El valor de la verdad’ dejó traslucir su vena artística y buen humor frente a cámaras junto al elenco del programa que acompaña semana a semana a Alvarez.

En la jocosa secuencia del programa de ATV, ‘Panta Salvador’, quien ya se siente relegado por sus visitadoras Cindy y Rochi, se enfrenta a Pedro, quien llega para ocupar su lugar.

En el guión, Pedro admite estar de moda a tal punto que lo han llamado para hacer una serie en Netflix."Te voy a desplazar", le dice Moral a Panta.

Tras una serie de argumentos para impedir que lo saquen, ‘Panta’ le entrega a Pedro una caja con un singular regalo: "Son los ojos de Sheyla que nunca viste" le dice, ante la carcajada general.