Billboard 2019: Maluma y Madonna pasan por un incómodo momento durante ensayo [VIDEO]

Maluma y Madonna han causado sensación con el videoclip del 'single' "Medellín", el cual ya suma más de 12 millones de reproducciones en Youtube. La pareja se presentará en los Billboard 2019, por lo que se encuentran bajo un riguroso entrenamiento.

"Madame y Maluma aprenden la elegancia de asociarse y bailar. Medellín", compartió la 'Reina del Pop' en su Instagram. Los comentarios no se hicieron esperar: "No puedo esperar", "Lento abajo papi", "Amo esa elegancia", "Oh por Dios", Él es tan lindo", "Qué pareja. La química es increíble", "Los dos juntos", "Me encanta verte divirtiéndote", fueron algunos de los mensajes.

La canción lleva el nombre de la ciudad de origen del cantante colombiano. En los MTV Video Music Awards de 2018, la cantante y el reguetonero se conocieron, sin embargo, no fue hasta febrero de 2019 que el "Pretty Boy" reveló una fotografía junto a Madonna en un estudio musical.

"Ella y yo estamos trabajando en algunas canciones hermosas. Estoy muy emocionado. Este es un gran paso para mi cultura, la cultura latina, es muy grande", manifestó Maluma.

Cuatro Curiosidades de Madonna

-Tuvo una dura infancia tras las muerte de su madre cuando tenía solo cinco años.

-Madonna trabajó en un Dunkin Donuts de Time Square, sin embargo, la despidieron tras lanzar una gelatina a la cara a un cliente.

-En 1990 le ofrecieron una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood, sin embargo, la rechazó.

-En 1889 participó de un anuncio para Pepsi, no obstante, retiraron la publicidad porque Madonna apareció besando a un negro en un videoclip musical.

Cinco Curiosidades de Maluma

-Su nombre real es Juan Lodoño, sin embargo, decidió llamarse artísticamente como "Maluma", debido a las iniciales de su madre, padre y hermana: Marlli, Luis y Manuela.

-Héctor Lavoe es uno de sus cantantes favoritos.

-Maluma es un gran amante de los animales, en especial los perros.

-Durante su educación tuvo que vender sándwiches para sobrevivir.

-Cuando Maluma era niño, vendía cartas de amor a sus amigos para que puedan conquistar a las niñas que les gustaban.