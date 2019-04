Kike Suero despotrica contra cómicos ambulantes y le recuerdan su pasado [VIDEO]

En los años noventa, un programa de comedia se convertía en el más visto y critidado. Un grupo de actores de la calle hacían su debut en la pantalla grande ‘para entretener’ a las familias peruanas con un repertorio muy cuestionado, debido a los chistes subidos de tono y gestos no aptos para todo público. De este grupo, Kike Suero fue uno de los comediantes que continúa vigente en la televisión, pero tal parece que se ha olvidado de sus inicios, según se lo recuerda un grupo de internautas en Twitter.

El integrante del ‘Reventonazo de la Chola’ fue consultado sobre cuál es su opinión respecto a los nuevos actores de la calle y aprovechó para lanzar un dura crítica, sin imaginar que un grupo de tuiteros arremeterían en su contra.

“Ahora el teatro de la calle está en una situación muy lamentable, me da mucha pena porque insultan, agreden y solo hablan groserías para hacer reír”, empezó diciendo Kike Suero para un medio local.

“Ya no hay respeto para el público. Se ha visto por redes sociales, lo he visto en YouTube y me entristece que lo denigren de esa manera”, acotó antes de recordar legendarios personajes en este rubro de comicidad. “Extraño a personajes como ‘Tripa’, ‘El poeta de la calle’, ‘Cotito’, ‘Frejolito’, ‘Petete’ y otros”, acotó.

Luego de que se hicieran públicas las declaraciones de Kike Suero estás fueron las reacciones de internautas en Twitter: “Ya no recuerda su época”, “Acaso no ve las repeticiones de programas de hace 20 años atrás” o “Parece que le dio amnesia”.