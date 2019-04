Paz Vega pone en su sitio a Laura Zapata tras quedarse con el papel de 'Catalina Creel'

Desde que se supo que habrá un remake de “Cuna de Lobos”, telenovela que logró fama internacional en parte gracias al personaje de la malvada ‘Catalina Creel’; la actriz Laura Zapata dio a conocer su interés por ser la protagonista de la nueva producción de México.

No solo ella quería quedarse con el papel que catapultó a la fama a la reconocida actriz María Rubio, los seguidores de “Cuna de Lobos” expresaron su deseo de que la hermana de Thalía interpreta a la mítica villana de la telenovela ochentera en una nueva versión producida por Giselle González para Televisa.

Sin embargo, al darse a conocer que la actriz española Paz Vega será la nueva ‘Catalina Creel’, Laura Zapata no dudó en expresar su descontento.

La media hermana de Thalía aseguró que ella era la favorita del público para ser la villana del remake. En caso de no ser elegida ella, podrían haber contratado a otra actriz mexicana.

“En todas las encuestas yo salí en primer lugar, en la única que no salí en primer lugar fue cuando no me pusieron, cuando no decía mi nombre. En México hay mucho talento, hay muchas actrices con talento que podrían haber hecho este personaje, no era necesario que trajeran a otra persona”, expresó la actriz que participó en telenovelas como “Rosalinda”, “Esmeralda” y “María Mercedes”.

Cuando fue consultada sobre Paz Vega, la otrora villana de las telenovelas mexicanas resaltó: “Yo no puedo opinar de alguien que no conozco”.

Paz Vega responde a las críticas de Laura Zapata

Paz Vega, la actriz elegida para interpretar al personaje más recordado de la televisión mexicana, no dudó en responder a las críticas de Laura Zapata, quien se mostró en contra de que una actriz extranjera interprete a ‘Catalina Creel’ y quien aseguró que ese papel le tocaba a ella.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, luego de la misa por el inicio de grabaciones del remake de "Cuna de Lobos", la actriz española subrayó que no imitará a la ‘Catalina Creel’ que hizo hace años María Rubio.

“Yo considero que 'Cuna de Lobos' es un clásico, y como un clásico que es, yo creo que los clásicos no tienen fronteras”, manifestó.

"Yo misma he interpretado a personajes históricos, porque al final Catalina Creel es ficticio, no es real, con lo cual, puede hacerse en muchos sitios, esas cosas pasan porque somos actores, yo soy yo, Paz Vega, y cuando me ponga el parche y sea Catalina Creel, seré Catalina Creel”, añadió la actriz.

Paz Vega, quien compartirá roles con Gonzalo García Vivanco, Nailea Norvind, José Pablo Minor, entre otros, dijo que no conoce a Laura Zapata y confirmó que habrá algunos cambios en el look del personaje de ‘Catalina Creel’. Además prefirió no revelar si su personaje tendrá escenas de cama.

Así se ve Paz Vega como ‘Catalina Creel’

A través de sus redes sociales, la actriz española compartió un video donde personifica a la villana que inmortalizó María Rubio en el año 1986.

Este remake contará únicamente con 25 capítulos y tendrá varios cambios en la trama. Entre ellos, el hijo único de la villana será homosexual y será interpretado por Diego Amozurrutia. Su interés amoroso será José Pablo Minor.